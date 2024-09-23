QUAD峰會拜登未熄咪　直指中國咄咄逼人「考驗我們」

美國總統拜登上周六(21日)出席在威爾明頓一間高中舉行的「四方安全對話」(Quad)峰會，在官方直播中，拜登向與會領袖直指：「中國繼續表現得咄咄逼人，在整個地區考驗我們」。多家通訊社報道指，這段講話屬於閉門講話，但拜登懷疑向記者會前發言後忘記關掉咪高峰而意外流出。
拜登在閉門峰會上表示：「我們相信，習近平正試圖專注於國內經濟挑戰，盡量減少中國外交關係中的動蕩，而且在我看來，他也希望為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。中國繼續表現得咄咄逼人，在整個地區考驗我們，在南中國海、東中國海、南亞和台灣海峽都是如此。在我們關係的各個領域都是如此，包括經濟和技術領域。」圓桌上還包括澳洲總理阿爾巴內塞(Anthony Albanese)、印度總理莫迪、日本首相岸田文雄以及美國國務卿布林肯。
拜登發言時記者已離開會議室
路透社(Reuters)等報道，當時在自己的高中母校主持四方對話的拜登已結束開幕致辭，記者已被要求離開會議室，拜登並不知道咪高峰還是打開的。在「四方安全對話」峰會期間，美日印澳堅稱，四國聯合不只是為了制衡中國，在聲明中亦避免直接點名北京當局，有報道指，這次咪高峰的意外失誤有可能破壞四國在峰會期間謹慎的外交努力。