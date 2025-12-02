rage bait「引戰」成牛津詞典2025年度代表字 社交網內容蓄意挑起憤怒增流量

英國詞典出版商牛津大學出版社(Oxford University Press)選出2025年度代表字，是與社交網有關的詞彙rage bait(憤怒誘餌)。英國廣播公司(BBC)中文網稱，根據牛津大學出版社《牛津英語詞典》的定義，「憤怒誘餌」指的是蓄意設計的網上內容，用令人沮喪、挑釁或冒犯的方式，引發觀看者的憤怒或憤慨，目的是增加流量，特別常見於社交網帳號。《紐約時報》中文網則將rage bait解作「引戰」。
BBC中文網稱，牛津大學出版社資料顯示，該詞彙的使用量在過去12個月內增加了3倍。它描述了用來驅動網上參與度的操控策略。「憤怒誘餌」擊敗了另外兩個入圍詞彙——「氣場塑造」(另釋培養人設、aura farming)和「生物駭客」(另譯健康整活、biohack)，成為2025年度詞彙。
牛津辭典2025年度字｜「憤怒誘餌」與標題黨類似引流量
BBC中文網指，「憤怒誘餌」通常是為了增加網站或社交媒體帳號的流量而發布。它與「標題黨」類似，透過誇張或誘人的標題吸引讀者點擊觀看文章或影片。但「憤怒誘餌」的內容更專注於讓人發怒。另一個入圍詞彙氣場塑造(aura farming)，被解作透過行為或呈現方式，刻意培養一種令人印象深刻、吸引人或充滿魅力的形象或公眾形象，目的是微妙地傳達自信、酷炫或神秘感。至於生物駭客(biohack)，是指試圖透過改變飲食、運動習慣或生活方式，或使用藥物、補充劑或科技裝置等其他手段，來改善或優化個人的身體或心理表現、健康、長壽或福祉。
上述3個入圍詞彙經由公眾投票，其結果幫助了牛津大學出版社的語言專家做出最終決定。另外，牛津過去年度詞彙包括2013年selfie(自拍)和2021年vax(疫苗)。《紐約時報》中文網稱，近幾年的詞彙往往帶有鮮明的Z世代特徵，極具網路屬性，例如去年選出「大腦腐爛」(brain rot)，形容當代網絡文化對大腦的負面影響，過度觀看低品質網路內容而導致精神和智力退化。