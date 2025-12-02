rage bait「引戰」成牛津詞典2025年度代表字 社交網內容蓄意挑起憤怒增流量

英國詞典出版商牛津大學出版社(Oxford University Press)選出2025年度代表字，是與社交網有關的詞彙rage bait(憤怒誘餌)。英國廣播公司(BBC)中文網稱，根據牛津大學出版社《牛津英語詞典》的定義，「憤怒誘餌」指的是蓄意設計的網上內容，用令人沮喪、挑釁或冒犯的方式，引發觀看者的憤怒或憤慨，目的是增加流量，特別常見於社交網帳號。《紐約時報》中文網則將rage bait解作「引戰」。

BBC中文網稱，牛津大學出版社資料顯示，該詞彙的使用量在過去12個月內增加了3倍。它描述了用來驅動網上參與度的操控策略。「憤怒誘餌」擊敗了另外兩個入圍詞彙——「氣場塑造」(另釋培養人設、aura farming)和「生物駭客」(另譯健康整活、biohack)，成為2025年度詞彙。