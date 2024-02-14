Rizz成牛津年度關鍵字 意思源自charisma 擊敗Swiftie及beige flag

2023年牛津年度代表字出爐，由「Rizz」拔得頭籌！這個詞涵義為「有型、有魅力或吸引力」，很難想像這個字竟是流行在抖音的熱門標籤，而且擁有10億次瀏覽，就連小蜘蛛人霍蘭德受訪時都曾說過。

今年選字過程由超過3萬名詞彙愛好者協助，從4組不同的字彙或片語做出選擇。而抖音愛用的熱門標籤「吸引力/魅力」（rizz），擊敗另外四個人氣用詞，包括形容伴侶個性無趣的「咖啡色警示」（beige flag）；代表樂壇天后Taylor Swift粉絲名稱的Swiftie；關係未被正式承認的「情境式戀愛」（situationship）等，最後雀屏中選。

TikTok Rizz標籤瀏覽達數十億次

專家猜測，「rizz」一詞應該是魅力（charisma）的簡短版本，並非常見的創字模式。「Rizz」一詞的源起，普遍被認為來自美國知名的YouTuber Kai Cenat，原本是與朋友私下使用的詞語，原意是試圖搭訕異性時，開頭不太順利，靈光一閃說出了很棒的話，令對方被你的魅力吸引。後引申為魅力、吸引力的用法。「Rizz」被廣泛的使用在網路上，成為Z世代的流行用語，尤其光是在TikTok上，「Rizz」標籤就有數十億次瀏覽！