Rizz成牛津年度關鍵字 意思源自charisma 擊敗Swiftie及beige flag

蜘蛛俠Tom Holland都識Rizz

而「Rizz」也被廣泛運用,就連小蜘蛛俠湯姆賀倫(Tom Holland)也曾在訪談中使用這個詞,面對主持人提問魅力的秘訣為何?他謙虛地回應:「 I have no rizz whatsoever. I have limited rizz.」(我沒任何魅力,魅力有限)。蜘蛛俠的影響力令「Rizz」受到更多的關注,也證明了當代的語言的變化和形成,和網路社群的傳播有著離不開的關係,Z世代正在用全新的方式定義流行語言。

