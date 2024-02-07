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國際
2024-02-07 15:11:12

Roland羅蘭美斯世紀合照 足球員曾是日本第一牛郎帝王的夢想職業

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雖然未知美斯是否會在日本出賽，但他在比賽前一晚上原來與有「日本第一男公關」之稱的羅蘭Roland見面

雖然未知美斯是否會在日本出賽，但他在比賽前一晚上原來與有「日本第一男公關」之稱的羅蘭Roland見面

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於國際邁阿密對港聯隊表演賽中未有上場，他於2月5日離開香港，當晚抵達日本東京，將於2月7日對神戶勝利船作友誼賽。雖然未知美斯是否會在日本出賽，但他在比賽前一晚上原來與有「日本第一男公關」之稱的羅蘭Roland（ローランド）見面，相中美斯露出笑容、神情輕鬆，似乎已經將傷患與憂愁留在香港。此舉也許會令不了解羅蘭的人疑惑「到底羅蘭是誰？為什麼可以令高官難握其手的美斯主動上門探訪？」

羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖） 羅蘭Roland｜日本第一牛郎ローランド金句（am730製圖）

Roland羅蘭︰多謝美斯無偏見

美斯又在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。美斯除了笑住跟他合照外，還送他親名波砵。羅蘭Roland以日文撰文多謝美斯訪問日本，「沒有因為我的職業背景而對我有偏見，待我友好，多謝你抽出時間。多謝你跟我說，無論是哪個行業，能夠成為一個行業的大師都是極具意義的。」

美斯在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。 美斯在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。 美斯在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。 美斯在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。

「日本第一牛郎」羅蘭

羅蘭Roland被譽為日本第一男公關，英俊高貴的外型再加上超強的口才，讓他在27歲時年收入就創下超過3億日幣的紀錄，一躍成為公關界的傳奇人物！迷人又散發著超強自信的他堪稱金句製造機，一言一行皆圈粉無數，他的傳奇牛郎之路的故事也相當精彩。而最令人意外的，是他曾經也有過當職業足球選手的夢想！現在就讓我們一起來認識這位男公關界的帝王——羅蘭Roland吧！

 

「日本第一牛郎」羅蘭

「日本第一牛郎」羅蘭

Roland羅蘭的足球員之夢

羅蘭人生最開始的夢想並不是成為日本第一男公關，而是成為一名足球員！他從中學開始就立志要成為足球選手，他的個性是那種將實現夢想成為目標，希能夠成為該領域第一的人，為了夢想他拼命練習，最後以足球特待生的身分進入足球名校「帝京高校」，並擔任校隊隊員。

身高182的他在身材也十分佔優勢，每天都咬緊牙關不間斷的刻苦訓練，就在大家都認為他會這樣一路朝足球選手之路邁進時，沒想到最後他並沒有被選上，無奈下他只能放棄這個夢想。

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羅蘭曾經也有過當職業足球選手的夢想。

羅蘭曾經也有過當職業足球選手的夢想。

入讀大學是沒有未來的人生

在成為足球員的夢想破滅後，羅蘭在老師與父母的建議下考進了帝京大學。而18歲的他在入學時，看著與他相同年紀的新生們，便開始思考未來的模樣，最後他得出了一個結論就是：「沒有未來！」，認為在這裡是浪費自己的人生，於是才入學短短不到一週的他就決定申請退學！

而他亦曾在節目中回憶起當時的故事，更表示自己在退學理由的意見表寫著：「我想成為NO.1的牛郎，所以決定退學。」回家的路上就把原本要拿來買教科書的10萬日幣拿去買西裝了，然後就一路走到新宿的牛郎街，頭也不回的開啟了他成為牛郎帝王之路。

18歲的他在入學時，看著與他相同年紀的新生們，便開始思考未來的模樣，最後他得出了一個結論就是：「沒有未來！」，認為在這裡是浪費自己的人生，於是才入學短短不到一週的他就決定申請退學！

18歲的他在入學時，看著與他相同年紀的新生們，便開始思考未來的模樣，最後他得出了一個結論就是：「沒有未來！」，認為在這裡是浪費自己的人生，於是才入學短短不到一週的他就決定申請退學！

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