Rolex專門店劫案｜正義中女單挑3匪徒 關店門阻止離開(有片)

東京銀座一間名錶「勞力士」(Rolex)專門店周一在光天化日、人來人往的商店街現場遭掠去逾100隻名錶，轟動當地社會。一段黑衣正義中女力阻賊人離開的片段仍瘋傳，片段可見3名蒙面賊人打爛飾櫃玻璃，迅速將錶放入黑色袋裡。事發在傍晚6時15分正值放工繁忙時間，街上人來人往，賊人可說是明目張膽。有一名正義中女無懼危險「單挑」匪徒，走前關上店門，近門的賊人見狀即打開。挽著食物袋的中女再上前關門，還叫其他途人幫手。此時賊人離開，中女未有放開門把，與賊人互相推拉玻璃門。最後中女不敵，賊人跑向停泊路旁的接應車離開。
东京银座 #零元购— 貓神 (@maoshen04) May 8, 2023
这也太淡定了吧？
那个女的让人佩服🙏 pic.twitter.com/fywuXtuaQZ
4人被捕最細16歲包括高中生
消息指，警方於6時33分在距離被劫店舖約3公里外發現匪徒棄置的車輛，附近有一個裝了約30隻錶的黑色袋，並於附近一住宅大樓圍捕賊人，拘捕了4名疑犯，當中一人年僅16歲，另一人為18歲高中生，以及兩名19歲疑犯分別做兼職和職業不詳。警方暫以4人非法侵入大廈拘捕他們，高中生否認指控。警方指事發時有5名職員在店內，賊人向店員揮刀威脅稱「趴下，不然殺了你」，店員並未有受傷。警方指4人被捕時已換掉衣服，相信仍有被劫名錶未尋回。店內貨品售價介乎50萬至2,200萬日圓(約2.9萬至127萬港元)。