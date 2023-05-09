Rolex專門店劫案｜正義中女單挑3匪徒 關店門阻止離開(有片)

東京銀座一間名錶「勞力士」(Rolex)專門店周一在光天化日、人來人往的商店街現場遭掠去逾100隻名錶，轟動當地社會。一段黑衣正義中女力阻賊人離開的片段仍瘋傳，片段可見3名蒙面賊人打爛飾櫃玻璃，迅速將錶放入黑色袋裡。事發在傍晚6時15分正值放工繁忙時間，街上人來人往，賊人可說是明目張膽。有一名正義中女無懼危險「單挑」匪徒，走前關上店門，近門的賊人見狀即打開。挽著食物袋的中女再上前關門，還叫其他途人幫手。此時賊人離開，中女未有放開門把，與賊人互相推拉玻璃門。最後中女不敵，賊人跑向停泊路旁的接應車離開。