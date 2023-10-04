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國際
2023-10-04 10:51:15

Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜泰總理稱加強措施確保遊客安全 有華客取消行程回國

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泰國總理賽塔表示政府將採取最高級別措施，確保所有遊客安全。(路透社)

泰國總理賽塔表示政府將採取最高級別措施，確保所有遊客安全。(路透社)

泰國曼谷著名旅遊景點「暹羅百麗宮百貨」（Siam Paragon）周二的槍擊案造成25傷，死者包括1名年約30歲的中國女公民，傷者亦包括1名中國人。14歲男槍手當場被捕，警方指疑犯正接受精神問題治療，但事發當日未有服藥，被盤問時精神處於混亂狀態，無法就事發經過作出連貫描述，只向警方表示出現幻覺，聽到有聲音告訴他要開槍。

泰國總理賽塔表示將採取最高級別措施，確保所有遊客安全，他已致電中國駐泰國大使韓志強，對不幸遇難和受傷的中國公民表示哀悼和慰問，又指中方要求泰國當局採取明確措施，讓使館能協助向民眾傳達消息和了解事件，以免影響泰國旅業。

中國駐泰國大使館表示，事發後第一時間派員趕赴現場了解情況和探望傷員，目前已查明受害人身分，傷者亦已送院，情況穩定，會與泰國方面開展善後處置。總理賽塔及副總理兼外長班比也分別致電韓志強，強調泰方將迅速依法查辦事件，強化治安管理 ，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。

14歲男槍手當場被捕，警方指疑犯正接受精神問題治療。 (影片截圖) 14歲男槍手當場被捕，警方指疑犯正接受精神問題治療。 (影片截圖)

北京母親：與孩子在後廚躲藏逾十分鐘

有來自北京的女子帶孩子來商場用餐卻遇上槍擊，與其他人在後廚躲藏了十多分鐘後，獲工作人員引導離開。

另有中國遊客經歷事件後上傳影片說，「不知道發生了什麼，整個商場的人都跑了，這可是曼谷市中心。我們隨便叫了個車就走了，不管多少錢。司機告訴我們是發生了槍擊事件。」

另一位本月1日從成都飛抵曼谷的遊客，在槍擊發生時同樣在商場內，他已經取消後續行程，購買了今天的班機回國。雖然有遊客決定提前結束行程，亦有中國遊客雖然經歷槍擊案，但仍會繼續旅程。

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