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國際
2023-10-04 13:04:52

Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜14歲疑犯靶場練槍片曝光 網民：他開了百多槍

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片段可見，14歲槍手以熟練舉槍姿勢瞄準靶心連發多槍。(互聯網)

片段可見，14歲槍手以熟練舉槍姿勢瞄準靶心連發多槍。(互聯網)

泰國曼谷暹羅百麗宮(Siam Paragon)購物中心槍擊案，造成25傷，死者包括一名中國女子，14歲槍手當場投降被捕。社交網「X」事後流傳涉案14歲少年在靶場練槍的影片，可見他蓄長髮，戴著深灰色鴨舌帽和眼鏡，穿著長袖外套和卡其色長褲，以熟練和沉穩的舉槍姿勢瞄準靶心連開多槍。

網民：不敢想像是14歲

另有男網民在小紅書發文表示，看新聞才驚覺自己曾在靶場遇過槍手。網民稱，夏季時到東南亞旅遊，曾往泰國一處射擊場遊玩，自拍時槍手剛巧入鏡，「看到曼谷槍手樣子才回想是在靶場遇到的人，那天()至少打了百多顆子彈，這玩槍手法不敢想像是14歲，想想下好慶幸。」

警方在槍手家中搜出槍彈。(互聯網) 槍手家中藏有射擊練習靶紙。(互聯網) 網民在小紅書貼出當日在靶場拍到槍手的照片。(互聯網) 網民上傳槍手就讀學校「The Essence」的學生證，校方就事件發聲明。(互聯網) 社交網流傳14歲槍手在靶場練槍的影片。(互聯網) 社交網流傳14歲槍手在靶場練槍的影片。(互聯網) 社交網流傳14歲槍手在靶場練槍的影片。(互聯網) 社交網流傳14歲槍手在靶場練槍的影片。(互聯網) 社交網流傳14歲槍手在靶場練槍的影片，但影片其後已刪除。(互聯網)

傳槍手父親是大學助理教授

有泰國網民在社交網對槍手起底並上傳其學生證照片，指他就讀距暹羅百麗宮步行僅7分鐘的私立貴族學校「The Essence」，一個學期學費高達4,000美元(3.1萬港元)，猜測他家境富裕，網傳他的父親是大學助理教授。The Essence周二晚發聲明確認案中槍手是該校學生，表示將配合當局調查，並對死傷者家屬致以慰問。

網上自學改槍

報道指，槍手曾在醫院接受精神病治療，但案發當日沒有按時服藥，他被捕後聲稱聽見有人叫自己開槍，案發前在網上購買改裝槍械。警方在槍手家中搜出槍械、彈藥和射擊練習靶紙等，表示槍手買了一把可發射空包彈(blank rounds)的玩具手槍，再透過網上教學將其改裝成實彈槍械。報道指，槍手花費1萬泰銖(約2,100港元)購買玩具槍。

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