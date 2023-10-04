Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜14歲疑犯靶場練槍片曝光 網民：他開了百多槍

泰國曼谷暹羅百麗宮(Siam Paragon)購物中心槍擊案，造成2死5傷，死者包括一名中國女子，14歲槍手當場投降被捕。社交網「X」事後流傳涉案14歲少年在靶場練槍的影片，可見他蓄長髮，戴著深灰色鴨舌帽和眼鏡，穿著長袖外套和卡其色長褲，以熟練和沉穩的舉槍姿勢瞄準靶心連開多槍。
網民：不敢想像是14歲
另有男網民在小紅書發文表示，看新聞才驚覺自己曾在靶場遇過槍手。網民稱，夏季時到東南亞旅遊，曾往泰國一處射擊場遊玩，自拍時槍手剛巧入鏡，「看到曼谷槍手樣子才回想是在靶場遇到的人，那天(他)至少打了百多顆子彈，這玩槍手法不敢想像是14歲，想想下好慶幸。」
傳槍手父親是大學助理教授
有泰國網民在社交網對槍手起底並上傳其學生證照片，指他就讀距暹羅百麗宮步行僅7分鐘的私立貴族學校「The Essence」，一個學期學費高達4,000美元(約3.1萬港元)，猜測他家境富裕，網傳他的父親是大學助理教授。The Essence周二晚發聲明確認案中槍手是該校學生，表示將配合當局調查，並對死傷者家屬致以慰問。
網上自學改槍
報道指，槍手曾在醫院接受精神病治療，但案發當日沒有按時服藥，他被捕後聲稱聽見有人叫自己開槍，案發前在網上購買改裝槍械。警方在槍手家中搜出槍械、彈藥和射擊練習靶紙等，表示槍手買了一把可發射空包彈(blank rounds)的玩具手槍，再透過網上教學將其改裝成實彈槍械。報道指，槍手花費1萬泰銖(約2,100港元)購買玩具槍。