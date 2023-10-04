Siam Paragon曼谷商場槍擊案｜14歲疑犯靶場練槍片曝光 網民：他開了百多槍

泰國曼谷暹羅百麗宮(Siam Paragon)購物中心槍擊案，造成2死5傷，死者包括一名中國女子，14歲槍手當場投降被捕。社交網「X」事後流傳涉案14歲少年在靶場練槍的影片，可見他蓄長髮，戴著深灰色鴨舌帽和眼鏡，穿著長袖外套和卡其色長褲，以熟練和沉穩的舉槍姿勢瞄準靶心連開多槍。

網民：不敢想像是14歲

另有男網民在小紅書發文表示，看新聞才驚覺自己曾在靶場遇過槍手。網民稱，夏季時到東南亞旅遊，曾往泰國一處射擊場遊玩，自拍時槍手剛巧入鏡，「看到曼谷槍手樣子才回想是在靶場遇到的人，那天(他)至少打了百多顆子彈，這玩槍手法不敢想像是14歲，想想下好慶幸。」