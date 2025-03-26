Signal內討論空襲胡塞武裝 白宮誤加傳媒老總入群 洩軍事機密

美國白宮團隊爆出荒謬漏洞，竟誤把當地傳媒《大西洋》雜誌(The Atlantic)的老總，加入通訊程式Signal內的軍事群組卻不自知，等於主動洩露軍事機密給傳媒。就算最終老總自行退群，卻仍無人追問他身份。事涉美軍早前空襲也門胡塞武裝的行動部署，據報誤把老總加入谷的是白宮國家安全顧問沃爾茲(Michael Waltz)。白宮國家安全委員會承認不慎加入群組成員，正調查事件，總統特朗普則說對事件一無所知。有民主黨國會議員對報道感震驚，認為涉及國家安全漏洞，要求國會調查。

被誤加入群組的是《大西洋》總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)。他周一表示，在特朗普本月15日宣布打擊胡塞武裝的前兩日，即13日，被一名與白宮國家安全顧問沃爾茲同名的用戶，邀請加入Signal內一個名為「胡塞PC小組」(Houthi PC small group)的群組。他起初不以為意，甚至曾與同事商量，認為可能是外國假資訊活動，又或想陷害傳媒，「我不相信美國的國家安全領導層，會以Signal討論即將展開的作戰計劃」，但他沒立即退群。

群組成員除沃爾茲外，尚有副總統萬斯、國務卿魯比奧及國防部長海格塞斯等。期間沃爾茲說將於72小時內對胡塞武裝採取行動，並稱副國家安全顧問黃之瀚正為此組建專責隊伍。萬斯表示對空襲有保留，憂慮會推高油價，並質疑大受紅海航行安全影響的歐洲盟友，是否值得美國協助，表明厭惡要再次拯救歐洲。海格塞斯異口同聲，稱對歐洲「白吃」深惡痛絕。一直默默觀察的戈德堡開始覺得這些留言極似真人，但未下定論。