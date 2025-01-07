Siri會偷聽？講完電話即彈廣告　蘋果捱告願以7.4億元和解

美國大型科企蘋果公司的電子設備語音助理Siri，被指會偷聽用戶的對話內容，暗中錄製並將其透露給廣告商等第三方，涉嫌侵犯用戶私隱，因而面對集體訴訟。蘋果去年12月31日初步同意支付9,500萬美元(約7.4億港元)和解，相當於蘋果去年營運9小時的利潤，目前有待法官批准。

綜合報道，蘋果於2014年9月推出Siri語音喚醒功能， Siri一般只會在用戶喊出「嘿，Siri」之類觸發詞時，才會作出回應。但今次集體訴訟的用戶則指Siri經常會在用戶無意中被激活，質疑Siri會錄音記錄私人對話，甚至記錄用戶的位置、聯絡方式和個人資料等，並外洩給包括廣告商在內的第三方，此舉明顯違反了蘋果長期以來保護客戶私隱的承諾。案中兩名原告表示，他們曾分別在對話中，提到品牌運動鞋Air Jordan，以及一間名為Olive Garden的食肆，隨後便收到相關產品廣告。另一名原告也稱，他私下與醫生討論是否接受某項手術，很快便收到推薦該款手術的廣告。