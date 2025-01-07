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2025-01-07 11:33:00

Siri會偷聽？講完電話即彈廣告　蘋果捱告願以7.4億元和解

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Siri會偷聽？講完電話即彈廣告，蘋果捱告願以7.4億元和解。(資料圖片)

Siri會偷聽？講完電話即彈廣告，蘋果捱告願以7.4億元和解。(資料圖片)

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美國大型科企蘋果公司的電子設備語音助理Siri，被指會偷聽用戶的對話內容，暗中錄製並將其透露給廣告商等第三方，涉嫌侵犯用戶私隱，因而面對集體訴訟。蘋果去年1231日初步同意支付9,500萬美元(7.4億港元)和解，相當於蘋果去年營運9小時的利潤，目前有待法官批准。

綜合報道，蘋果於20149月推出Siri語音喚醒功能， Siri一般只會在用戶喊出「嘿，Siri」之類觸發詞時，才會作出回應。但今次集體訴訟的用戶則指Siri經常會在用戶無意中被激活，質疑Siri會錄音記錄私人對話，甚至記錄用戶的位置、聯絡方式和個人資料等，並外洩給包括廣告商在內的第三方，此舉明顯違反了蘋果長期以來保護客戶私隱的承諾。案中兩名原告表示，他們曾分別在對話中，提到品牌運動鞋Air Jordan，以及一間名為Olive Garden的食肆，隨後便收到相關產品廣告。另一名原告也稱，他私下與醫生討論是否接受某項手術，很快便收到推薦該款手術的廣告。

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Siri一般只會在用戶喊出「嘿，Siri」之類觸發詞時，才會作出回應。(網上圖片)

Siri一般只會在用戶喊出「嘿，Siri」之類觸發詞時，才會作出回應。(網上圖片)

和解協議仍待法官比准

蘋果堅決否認有任何不當行為，並將全案交由加州奧克蘭聯邦法院審理，但突然在去年1231日晚間向法院提交了一份初步和解協議，同意支付9,500萬美元進行和解，目前該和解協議仍有待法官Jeffrey White批准。科技業界分析，蘋果拒絕承認有不當行為，今次和解是旨在快速解決爭議的商業策略，避免影響品牌形象，以及損害用戶對產品的信任度。

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