Space X星艦第3次試射完成多項關鍵任務　馬斯克興奮恭賀

Space X在2023年4月首度試射星艦太空船時，升空僅4分鐘就以爆炸宣告失敗，同年11月也是失敗告終。綜合《BBC》、《CNN》報道，美國德州當地時間2024年3月14日晚間8時25分，星艦太空船進行第3次試射，由33組「猛禽引擎」（Raptor）將太空船送上天空，突破最大動壓點（Max-Q）之後，完成推進劑轉移實測（propellant transfer demo）、載荷艙門測試（payload door test）等關鍵任務。

馬斯克（Elon Musk）的Space X公司14日晚間進行第3次「星艦」太空船（Starship）試射，雖然最後失去太空船訊號，此次試射仍可說非常成功，完成許多階段性任務。

可能已經解體

升空1個多小時後，星艦太空船重返地球大氣層，並進入很長一段時間的斷訊期（blackout period），最終星艦失去與星鏈（Starlink）、TDRSS（即時追蹤和資料中繼衛星系統）的訊號聯繫，研判可能已經解體，暫時不知解體後的太空船將落在哪個位置。

無論如何，星艦作為地球探月史上最大的火箭系統，目前已完成階段性任務，未來幾天Space X的科學家將尋找更多資料，讓此次重大進展留下更多有助人類飛上月球的資訊。馬斯克也在社交平台X上發文：「星艦太空船達到軌道速度（orbital velocity）！恭喜Space X團隊！」

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