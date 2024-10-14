SpaceX星艦第5次發射 發射塔「筷子」成功回收推進器　NASA署長道賀（有片）

馬斯克（Elon Musk）的SpaceX在美國時間10月13日上午進行第5次星艦火箭試射，這次發射塔成功接住推進器，火箭也在印度洋著陸。 據《CNN》、《BBC》報道，美國時間10月13日早上8時30分，SpaceX在德克薩斯州南部第5次發射星艦火箭（Starship），在啟動33個發動機後，火箭升空，超重型助推器（Super Heavy booster）與星艦火箭成功分離，發射台上暱稱「筷子」的2個巨大金屬機械臂成功夾住超重型助推器，完成第1階段任務，直播中甚至能聽到SpaceX工程師Kate Tice高興地尖叫歡呼，「這太讓人興奮了」！

之後星艦火箭以6個引擎的動力，持續朝太空飛去，發射50分鐘後往地球返程，最終墜落在印度洋的預定著陸點。這次沒有發生6月試射時前身偏離目標的嚴重磨損狀況，SpaceX也不打算回收飛行器。

料2026年美國太空人上月球 整個過程由星鏈傳輸系統（Starlink）同步發布到網路，火箭試射任務圓滿完成，美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）也透過社群平台X發文道賀，「恭喜SpaceX這次的推進器回收任務與第5次星艦發射任務圓滿成功」！據報，未來NASA將透過星艦火箭進行「阿提米絲」計劃（Artemis program），預計2026年將美國太空人再次送上月球。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章