SpaceX星艦第7次試飛失敗變「流星雨」　馬斯克發帖自嘲

然而，在開始近8分半鐘時， 上半部的星艦太空船 在爬升過程中出現了故障，與SpaceX失去聯絡。 發射解說員隨後表示，已 「 失去 」 星艦太空船。

據報道，起初發射工作進展順利，星艦在升空後不久就成功分離。 下半部的 超重型（Super Heavy）火箭推進器再度成功被發射台的機械手臂捕回發射台，重現「筷子夾火箭」一幕。

綜合美媒報道，此次 SpaceX發射的是首次亮相的升級版新一代「星艦」（Starship），原計劃於當地時間16日下午4點37分 從德州發射，飛越墨西哥灣，不但要繼續上演「筷子夾火箭」，還計劃首次進行有效載荷的部署測試，也就是部署10顆模擬星鏈衛星。

馬斯克公司 SpaceX 旗下重型運載火箭 「星艦」火箭16日第7次試飛 ，再度成功上演 「筷子夾火箭」，將 下半部的火箭推進器捕回發射台，但由於引擎熄火，上半部的星艦太空船失去聯絡，最終解體變成碎片上演 「流星雨」。

屬實驗性載具

SpaceX發言人胡歐（Dan Huot）事後表示：「我們很高興看到火箭推進器降落，但也顯然對太空船的情況感到沮喪。」他強調，「這是一次飛行測試，它是一個實驗性載具。」

馬斯克16日晚在X上轉發了一段影片，顯示發射失敗後，星艦太空船化為碎片從天而降，配文自嘲道：「成功沒得保證，但娛樂絕對有！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章