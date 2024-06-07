SpaceX星艦首全面試飛　成功海面軟著陸(有片)

美國太空探索技術公司SpaceX新一代重型運載火箭「星艦」完成首次全面試飛，在印度洋的目標位置軟著陸。今次是「星艦」第4次試飛，之前三次都以爆炸和解體告終。
「星艦」重型運載火箭及飛船組合體於當地周四(6日)早上從得州基地發射，雖然其中一個引擎未有點火，但仍無阻火箭順利升空，第一級超級重型助推器在發射後數分鐘與第二級飛船成功分離，圍繞地球飛行約半圈後重新進入大氣層，重型助推器以受控方式在印度洋海面目標成功軟著陸，過程歷時約65分鐘。
SpaceX創辦人馬斯克祝賀「星艦」在海上成功軟著陸。他表示，又指雖然「星艦」失去很多瓷片，且襟翼受損，但仍成功軟著陸，強調試飛的重點是測試火箭助推器和飛船返回和重複使用的能力，讓工作人員收集更多數據。
Slow motion liftoff of Starship on Flight 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024
Starship made a controlled reentry, successfully making it through the phases of peak heating and max aerodynamic pressure and demonstrating the ability to control the vehicle using its flaps while descending through the atmosphere at hypersonic speeds pic.twitter.com/p8bC9UweLx— SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024