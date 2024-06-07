SpaceX星艦首全面試飛　成功海面軟著陸(有片)

美國太空探索技術公司SpaceX新一代重型運載火箭「星艦」完成首次全面試飛，在印度洋的目標位置軟著陸。今次是「星艦」第4次試飛，之前三次都以爆炸和解體告終。

「星艦」重型運載火箭及飛船組合體於當地周四(6日)早上從得州基地發射，雖然其中一個引擎未有點火，但仍無阻火箭順利升空，第一級超級重型助推器在發射後數分鐘與第二級飛船成功分離，圍繞地球飛行約半圈後重新進入大氣層，重型助推器以受控方式在印度洋海面目標成功軟著陸，過程歷時約65分鐘。

SpaceX創辦人馬斯克祝賀「星艦」在海上成功軟著陸。他表示，又指雖然「星艦」失去很多瓷片，且襟翼受損，但仍成功軟著陸，強調試飛的重點是測試火箭助推器和飛船返回和重複使用的能力，讓工作人員收集更多數據。

