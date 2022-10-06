SpaceX龍飛船搭載4名太空人升空　數小時後Starlink再送52枚衛星入太空(有片)

美國太空探索技術公司SpaceX的載人龍飛船，從佛羅里達州發射升空，搭載美、日、俄4名太空人飛往國際太空站(ISS)，是20年來首次俄國太空人從美國升空。SpaceX亦於同日將52枚互聯網衛星送入太空軌道。

龍飛船由獵鷹9火箭(Falcon 9)運載，搭載被稱為「Crew-5」包括2名美國、1名俄羅斯及1名日本共4名太空人，從甘迺迪太空中心發射升空。其後，飛船與火箭分離，飛往國際太空站，預計本港時間明日凌晨抵達。 這次是載人龍飛船第5次為國際太空站，運送輪替的太空人。曾表示會自行建造太空站的俄羅斯承諾，至少到2024年都會繼續參與國際太空站。這4名太空人將在國際太空站停留幾個月，開展心血管健康及生物打印等科學研究。

SpaceX 一日兩次成功發射火箭 在龍飛船發射升空後數小時，在美國東部時間晚上7時10分，SpaceX再於加利福尼亞范登堡太空部隊基地，由獵鷹9火箭運載52枚衛星升空。迄今為止，SpaceX 已經發射了逾 3,400 枚 Starlink 衛星，並計劃在軌道上設置更衛星。