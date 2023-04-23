Spotify商機｜墨西哥女被男友鼻鼾聲激嬲 錄下「魔音」改編樂曲竟賺錢

記者陳怡伶／綜合報道
不少人都有過枕邊人鼻鼾聲太大，被吵到睡不著覺的經驗。海外就有一名女子，因為男友睡覺時打鼻鼾太大聲讓她睡不着覺，原本想錄下來當證據，沒想到卻意外利用男友的鼻鼾聲賺錢。
男友：根本沒那麼嚴重
這位來自墨西哥、現年26歲的瑪費爾（Ana Malfair）在TikTok上表示，她從去年開始和33歲的男友同居，不過開始同居沒多久後，她就發現男友的鼻鼾聲大到讓她晚上睡不著覺，十分困擾。但男友總是辯稱「根本沒那麼嚴重」，瑪費爾決定把鼻鼾聲錄下來當證據。
有趣的是，男友在聽完錄音後覺得很好笑，後來瑪費爾一有機會就把男友的鼻鼾聲錄音，並忽發奇想請她的幾位音樂家朋友，將男友的一系列鼻鼾聲改編成音樂，並將作品上傳到音樂串流平台Spotify上，沒想到竟然大受歡迎。
已獲利32美元
這份名為「打鼻鼾機器」（Snoring Machine）的歌單，在Spotify上每月竟有超過1.7萬名聽眾，其中最受歡迎的是一首名為「輕聲打鼻鼾」（Light snoring）的單曲。瑪費爾表示，她目前透過上傳男友的鼻鼾聲已獲利32美元（約251元港幣）。她表示雖然金額不多，但沒想到竟然有人願意為了她男友的鼻鼾聲付錢。
這份「打鼻鼾機器」（Snoring Machine）的歌單在Spotify上每月竟有超過1萬7千名聽眾，其中最受歡迎的是一首名為「輕聲打鼻鼾」（Light snoring）的單曲。（圖／翻攝Spotify）
瑪費爾接受《紐約郵報》採訪時表示，她恨透了男友的鼻鼾聲，直到她因此賺了錢，「老實說，一開始只是因為好玩，就是他（男友）說他不打鼻鼾，結果現在每個人都能聽到了」。
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