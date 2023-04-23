Spotify商機｜墨西哥女被男友鼻鼾聲激嬲 錄下「魔音」改編樂曲竟賺錢

記者陳怡伶／綜合報道

不少人都有過枕邊人鼻鼾聲太大，被吵到睡不著覺的經驗。海外就有一名女子，因為男友睡覺時打鼻鼾太大聲讓她睡不着覺，原本想錄下來當證據，沒想到卻意外利用男友的鼻鼾聲賺錢。

男友：根本沒那麼嚴重

這位來自墨西哥、現年26歲的瑪費爾（Ana Malfair）在TikTok上表示，她從去年開始和33歲的男友同居，不過開始同居沒多久後，她就發現男友的鼻鼾聲大到讓她晚上睡不著覺，十分困擾。但男友總是辯稱「根本沒那麼嚴重」，瑪費爾決定把鼻鼾聲錄下來當證據。

有趣的是，男友在聽完錄音後覺得很好笑，後來瑪費爾一有機會就把男友的鼻鼾聲錄音，並忽發奇想請她的幾位音樂家朋友，將男友的一系列鼻鼾聲改編成音樂，並將作品上傳到音樂串流平台Spotify上，沒想到竟然大受歡迎。