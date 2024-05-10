SPY×FAMILY｜日本80歲動漫迷爺爺夥孫女Cosplay　溫馨舉動藏洋蔥

近日，有日本Coser在X上分享80歲父親與孫女一起Cos《SPY×FAMILY間諜家家酒》的精彩作品，引發網友熱議，而背後原因藏洋蔥。
安妮亞的忠實粉絲
日本動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》（SPY×FAMILY）開播以來廣受歡迎，更是掀起一波Cosplay熱潮。6日，日本Coser雷（ライ）さん⚡️だー ( @asobiworld ) 在X上分享了一則Cosplay帖文，雷的80歲父親扮演亨利．韓德森，而雷的女兒則扮演安妮亞．佛傑。
祖孫互動的溫馨畫面令網友們大呼感動，而這組精彩的Cosplay作品背後原因藏洋蔥。雷稱，80歲的父親平時就很喜歡看動畫，是安妮亞的忠實粉絲，這次能夠一起Cosplay可以說是圓夢了。
身體狀況並不樂觀
事實上，雷的父親因年事已高，身體狀況並不樂觀，3月還曾住院，讓他一度很擔心無法完成這個夢想。雷表示，考慮到老人家的身體狀況，他們在家裏的地毯上拍攝了作品。
雷說：「我們一家人非常高興能夠以如此美妙的方式，告別最後時刻，也再次感歎Cosplay的無限可能。很多人說他們看到照片時都哭了，我聽到這些話時也哭了，我愛每一個瞬間。」
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80歳、孫との初めてのコスプレは— 雷（ライ）さん⚡️だー (@asobiworld) May 6, 2024
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SPY×FAMILY ヘンリー・ヘンダーソン
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