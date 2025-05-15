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國際
2025-05-15 13:14:00

Starbucks新服裝規定須穿「純黑上衣」　美國75間門市罷工

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Starbucks新服裝規定須穿「純黑上衣」　美國店員不爽罷工。（示意圖／unsplash）

Starbucks新服裝規定須穿「純黑上衣」　美國店員不爽罷工。（示意圖／unsplash）

美國知名連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks），5月13日起實施新的服裝規定，引發基層員工不滿。截至5月14日已有超過1千名咖啡師於全美75間門市發起罷工，抗議公司未經協商強推新制服政策。

綜合美國傳媒報道，根據「星巴克工人聯合會（Starbucks Workers United）」指出，這項新的服裝規定適用於美國及加拿大兩國所有門市，根據新規定，員工必須在招牌綠色圍裙下，穿著「純黑色上衣」及「卡其色、黑色或藍色牛仔褲」。

星巴克解釋新規定突顯圍裙

報道指出，與先前可穿著深色系與印花圖案上衣的規定相比，新規較為嚴格，星巴克表示，此舉是為讓經典綠圍裙「更為突顯」，並打造「一致、溫馨的顧客體驗」。

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美國部份Starbucks員工不滿服裝規定，舉起標語以示不滿。（Starbucks Workers United X） 美國部份Starbucks員工不滿服裝規定，舉起標語以示不滿。（Starbucks Workers United X） 美國部份Starbucks員工不滿服裝規定，舉起標語以示不滿。（Starbucks Workers United X） 美國部份Starbucks員工不滿服裝規定，在店外舉起交叉手勢。（Starbucks Workers United X）

馬里蘭州店員︰顧客不在乎店員穿甚麼顏色

一名來馬里蘭州門市的店員抨擊，「星巴克已經迷失方向。他們不願傾聽我們這些造就星巴克體驗的一線員工，反而強行推動限制性的穿著規定。」她表示，「顧客等待30分鐘才拿到一杯拿鐵（latte）時，根本不在乎我們穿甚麼顏色的衣服。」

星巴克方面表示，為配合新政策，將提供每名員工2件免費黑色T恤，至於罷工方面，「對我們全美國1萬間直營門市影響有限。我們鼓勵工會與我們重返談判桌，以達成合理合約。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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