Strawberry得1個「r」？法國AI聊天機械人超笨拙 推出3日即下架

人工智能(AI)都有優劣之分，當DeepSeek、ChatGPT成為潮流的同時，這款AI聊天機械人也製造了網上熱話……法國AI聊天機械人「Lucie」推出3天，就因為向用戶提供連串荒謬答案而火速下架。
Lucie於1月23日上線，26日即停用。與法國國家科學研究中心(CNRS)合作研發Lucie的科技公司Linagora，希望在ChatGPT等主流聊天機械人之外提供另一「透明」、「可靠」、「富有效率」的選擇，但Lucie推出後不久就招來海量批評。
這項研發是法國政府資助的「法國2030」(France 2030)的一部分，目的是打造一款符合歐洲價值觀的生成式AI模型，主要應用在教育上。
計算「芝士孔洞」的重量？
然而，Lucie一上線就問題多多，用戶紛紛在社交平台分享它提供的荒謬答案，例如計算「芝士孔洞」的重量，又或分不清牛的卵子(egg)和雞蛋。
問題顯淺 但答案荒謬
有用戶問Lucie，士多啤梨(strawberry)單字裡有多少個字母「r」，答案竟是「1個」。另一名用戶問5(3+2)的答案，Lucie一開始給出錯誤答案「17」，然後又說是「50」，顯示它沒能力處理基本數學運算。
這些令人咋舌的答案，很快就令Lucie淪為網絡笑柄。不管是AI批評者或愛好者，都嘲笑Lucie給出如此笨拙的答覆。
科技公司如何回應？
Linagora管理層對此不敢相信，總裁莫代(Michel-Marie Maudet)坦承在沒有妥善保障措施的情況下推出Lucie，確有疏忽。該公司強調，「Lucie」是一項學術研究計劃，主要用途是在生成式數碼共享資源方面展現能力，而非適合消費級應用的商業產品。
Linagora表示，希望在大幅改善後重新推出Lucie，目的不僅是讓它從目前狀態進化到不僅在教育、科研等領域上可行，更要有價值。