Strawberry得1個「r」？法國AI聊天機械人超笨拙 推出3日即下架

法國AI聊天機械人「Lucie」推出3天即下架。(互聯網)

人工智能(AI)都有優劣之分，當DeepSeek、ChatGPT成為潮流的同時，這款AI聊天機械人也製造了網上熱話……法國AI聊天機械人「Lucie」推出3天，就因為向用戶提供連串荒謬答案而火速下架。

Lucie於1月23日上線，26日即停用。與法國國家科學研究中心(CNRS)合作研發Lucie的科技公司Linagora，希望在ChatGPT等主流聊天機械人之外提供另一「透明」、「可靠」、「富有效率」的選擇，但Lucie推出後不久就招來海量批評。

這項研發是法國政府資助的「法國2030」(France 2030)的一部分，目的是打造一款符合歐洲價值觀的生成式AI模型，主要應用在教育上。