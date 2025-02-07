Sukiya｜日本少女拎公用水壺「嘴對嘴」豪飲　連鎖牛丼店報警追究（有片）

日本餐廳又爆惡搞事件！一名年輕女孩近日前往牛丼連鎖店Sukiya用餐時，竟拿起桌上的公用冷水壺「嘴對嘴」暢飲，時間長達17秒，還將影片PO網炫耀。對此，Sukiya總公司做出最新回應。
據《Sponichi Annex》及《週刊女性》等日媒綜合報道，3日IG出現一段影片，當中一名在SUKIYA某家分店用餐的黑衣黑帽日本少女，吃到一半口渴，沒拿水杯接水，竟是直接拿起桌上的透明公用冷水壺「嘴對嘴」豪飲。
情緒超high「實況轉播」
一旁幫她拍影片的另一名女性，則是情緒超high「實況轉播」，甚至模擬起牛郎店拚酒的場子，不斷催促她喝快一點。儘管她是以IG限動上傳這段影片，24小時後就自動被刪除，但離譜過程全被日本網友存檔瘋傳。
對此，Sukiya總公司發聲明指出，儘管店內的公用水壺不會在每位客人離開後就馬上清洗，但針對該名女顧客在影片中所使用的水壺，已不再提供給其他顧客，目前也已報案處理，後續不排除採取法律行動。
事實上，最近日本也有一名年輕男性，因為在拉麵店舔冷水壺的蓋子，在網上被鬧爆。有消息指出，事後他慘遭就讀的美容學校退學處分。
2023年起屢見同類事件
報道指出，日本從2023年以來社交平台上就不斷出現連鎖壽司店及牛丼店遭惡搞的影片，像是「HAMA迴轉壽司店」有少年將芥末擠在轉盤壽司上、「壽司郎」還被少年用口水狂舔醬油罐和杯子。
日前壽司郎本來打算對該名少年提告，並求償6,700萬日圓（約344萬港元）的營業損失。但後來雙方達成和解，已撤銷告訴。
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