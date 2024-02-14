Super Bowl收視破紀錄後 CBS母公司派拉蒙裁員800人

派拉蒙行政總裁Bob Bakish的內部備忘錄中表示，受影響的員工於周二收到通知。他在報告中寫道「這些調整將有助於我們鞏固優勢，並實施未來一年的戰略願景。我堅信我們有很多值得興奮的事情。」據悉，派拉蒙全球計劃在今年削減成本並恢復盈利增長。

Super Bowl收視創新高 1.234億人觀看

尷尬的是，裁員的前一天才剛公布好消息，由派拉蒙全球旗下公司《CBS》轉播的第58屆超級碗（Super Bowl），創下史上最高的收視紀錄，估計有1.234億人透過各種平台收看直播。根據Guideline研究公司資料，超級盃每30秒的廣告，價錢是創紀錄的650萬美元（約5081.7萬港元），由於堪薩斯城酋長隊和三藩市淘金隊要戰至加時，令CBS獲得數千萬美元的額外收入。