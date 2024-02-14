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國際
2024-02-14 15:42:42

Super Bowl收視破紀錄後 CBS母公司派拉蒙裁員800人

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Super Bowl收視破紀錄，1.234億人見證Taylor Swift與男朋友Travis Kelce親吻（美聯社）

Super Bowl收視破紀錄，1.234億人見證Taylor Swift與男朋友Travis Kelce親吻（美聯社）

美國《CBS》才剛公布超級碗（Super Bowl）收視創紀錄的好消息，隔天母公司派拉蒙全球（Paramount Global，商業名稱派拉蒙Paramount）宣布裁減800名員工，佔總員工人數3%。

全球媒體版圖不斷震盪，美國媒體巨擘派拉蒙全球（Paramount Global）昨日（2月13日）宣布，將裁減800人，約佔總員工人數3%。截至2022年，派拉蒙全球擁有約24500名全職或兼職員工。

超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王，一對戀人親吻成為焦點。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王，一對戀人親吻成為焦點。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王，一對戀人親吻成為焦點。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王，一對戀人親吻成為焦點。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王，一對戀人親吻成為焦點。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王，一對戀人親吻成為焦點。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王，一對戀人親吻成為焦點。（美聯社）

派拉蒙行政總裁Bob Bakish的內部備忘錄中表示，受影響的員工於周二收到通知。他在報告中寫道「這些調整將有助於我們鞏固優勢，並實施未來一年的戰略願景。我堅信我們有很多值得興奮的事情。」據悉，派拉蒙全球計劃在今年削減成本並恢復盈利增長。

Super Bowl收視創新高 1.234億人觀看

尷尬的是，裁員的前一天才剛公布好消息，由派拉蒙全球旗下公司《CBS》轉播的第58屆超級碗（Super Bowl），創下史上最高的收視紀錄，估計有1.234億人透過各種平台收看直播。根據Guideline研究公司資料，超級盃每30秒的廣告，價錢是創紀錄的650萬美元（約5081.7萬港元），由於堪薩斯城酋長隊和三藩市淘金隊要戰至加時，令CBS獲得數千萬美元的額外收入。

超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王。（美聯社） 超級碗(Super Bowl)，Taylor Swift男朋友Travis Kelce的堪薩斯城酋長封王。（美聯社）

派拉蒙全球擁有多項資產，包括《哥倫比亞廣播公司》（CBS）、派拉蒙影業（Paramount Pictures）、Pluto TV、派拉蒙+（Paramount+）以及尼克國際兒童台（Nickelodeon）、BET和Comedy Central等有線電視網。據《CNBC》早前報道，派拉蒙全球公司近幾個月與Skydance Media和華納兄弟探索頻道展開早期合併談判。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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