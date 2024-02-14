Super Bowl收視破紀錄後 CBS母公司派拉蒙裁員800人

美國《CBS》才剛公布超級碗（Super Bowl）收視創紀錄的好消息，隔天母公司派拉蒙全球（Paramount Global，商業名稱派拉蒙Paramount）宣布裁減800名員工，佔總員工人數3%。
全球媒體版圖不斷震盪，美國媒體巨擘派拉蒙全球（Paramount Global）昨日（2月13日）宣布，將裁減800人，約佔總員工人數3%。截至2022年，派拉蒙全球擁有約24500名全職或兼職員工。
派拉蒙行政總裁Bob Bakish的內部備忘錄中表示，受影響的員工於周二收到通知。他在報告中寫道「這些調整將有助於我們鞏固優勢，並實施未來一年的戰略願景。我堅信我們有很多值得興奮的事情。」據悉，派拉蒙全球計劃在今年削減成本並恢復盈利增長。
Super Bowl收視創新高 1.234億人觀看
尷尬的是，裁員的前一天才剛公布好消息，由派拉蒙全球旗下公司《CBS》轉播的第58屆超級碗（Super Bowl），創下史上最高的收視紀錄，估計有1.234億人透過各種平台收看直播。根據Guideline研究公司資料，超級盃每30秒的廣告，價錢是創紀錄的650萬美元（約5081.7萬港元），由於堪薩斯城酋長隊和三藩市淘金隊要戰至加時，令CBS獲得數千萬美元的額外收入。
派拉蒙全球擁有多項資產，包括《哥倫比亞廣播公司》（CBS）、派拉蒙影業（Paramount Pictures）、Pluto TV、派拉蒙+（Paramount+）以及尼克國際兒童台（Nickelodeon）、BET和Comedy Central等有線電視網。據《CNBC》早前報道，派拉蒙全球公司近幾個月與Skydance Media和華納兄弟探索頻道展開早期合併談判。
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