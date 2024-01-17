Super Mario｜日男因病須停職 醫生建議玩超級瑪利歐果然有效 原來對此症有幫助？ 

有日本網民發文講述在精神科醫生建議下玩《超級瑪利歐》(Super Mario、孖寶兄弟)，聲稱對他有幫助。(互聯網)

打機都可以舒緩病情？日本一名網友近日在社交平台「X」有感而發稱在醫生建議下，玩Mario(港舊稱孖寶兄弟，亦即超級瑪利歐、Super Mario)而令其病情好轉，旋即引起共鳴及關注，貼文已錄得逾360萬次瀏覽。

日本網民Alpaca發文轉述了一項德國研究，然後有感而發說，曾經因為患病而停職了一年，在當時的精神科醫生建議下，開始玩《超級瑪利歐》，聲言「這對我來說非常有效」，令其生活慢慢重回正軌。

超級瑪利歐｜玩Super Mario感到「重新掌控人生」

樓主聲言，「在我無法自主決定人生的低潮時期，透過操控遊戲手柄讓瑪利歐動起來，我感覺自己正在重新掌握人生的控制權，這是邁向正面的一步。」