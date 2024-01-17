Super Mario｜日男因病須停職 醫生建議玩超級瑪利歐果然有效 原來對此症有幫助？ 

打機都可以舒緩病情？日本一名網友近日在社交平台「X」有感而發稱在醫生建議下，玩Mario(港舊稱孖寶兄弟，亦即超級瑪利歐、Super Mario)而令其病情好轉，旋即引起共鳴及關注，貼文已錄得逾360萬次瀏覽。
日本網民Alpaca發文轉述了一項德國研究，然後有感而發說，曾經因為患病而停職了一年，在當時的精神科醫生建議下，開始玩《超級瑪利歐》，聲言「這對我來說非常有效」，令其生活慢慢重回正軌。
超級瑪利歐｜玩Super Mario感到「重新掌控人生」
樓主聲言，「在我無法自主決定人生的低潮時期，透過操控遊戲手柄讓瑪利歐動起來，我感覺自己正在重新掌握人生的控制權，這是邁向正面的一步。」
部分《超級瑪利歐》系列︰
超級瑪利歐｜德研究指玩Super Mario可減憂鬱症狀
樓主未有透露自己當時受甚麼問題困擾，但他引述的該項德國研究是有關抑鬱症。德國沒德國波昂大學的研究發現，玩《超級瑪利歐》可顯著減輕憂鬱症狀。該研究把46名抑鬱症患者分成3組，一組玩3D版《超級瑪利歐》，第二組使用訓練認知的軟件《CogPack》，第三組則為常規治療組。結果發現6周後玩《超級瑪利歐》的一組出現憂鬱症狀的患者顯著減少，而且與常規療法相比，訓練動機亦顯著提高。
超級瑪利歐｜樓主︰醫生哼出Super Mario音樂叫他玩
樓主之後進一步透露，他這段經歷是在超過10年前發生。當年建議他玩《超級瑪利歐》的是一名英國醫生，指當時醫生說不出遊戲名稱，但哼得出遊戲音樂，樓主一聽便知道是《超級瑪利歐》。據報醫生跟他說《超級瑪利歐》不會太刺激，萬一輸了亦可重玩，有適度的挑戰性，就像生活中一些可以克服的考驗。他感謝該位醫生改變了他的人生。