SVB接管｜拜登：美國銀行體制「安全」

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)、加密幣銀行標誌銀行(Signature Bank)和向加密貨幣放貸的商業銀行Silvergate Bank一周內相繼倒閉，引爆一場銀行危機震盪全球金融市場。美國總統拜登周一特意就事件發表講話，稱美國銀行體制安全，「美國人可以信任銀行體制安全，你可隨時提取存款」。他又說，銀行經理和投資者都要負上責任，他們知道有風險。拜登承諾將要求國會及銀行監管機構收緊銀行條例，避免今次事件重演，以保護美國人飯碗和小企業。不過，輿論認為在共和黨控制眾議院下，收緊銀行監管條例或遇阻礙，共和黨籍前總統特朗普執政時曾放寬對銀行的資產風險監管。

SVB接管｜矽谷銀行持過多政府債券

至於引發今次危機的矽谷銀行，報道指該行持有大量政府支持的債券，而聯儲局及其他國家央行加息導致債券價值下跌。報道指，這是一個計時炸彈，擔心其他金融機構會否面臨相同風險；銀行在低息時買入國債或債券，在央行不斷加息下，新推的債券會較高息，導致較低息舊債券對投資者吸引力大減和貶值，大部分銀行和退休基金都會受影響。有分析師指，大部分銀行都不會像矽谷銀行持有那麼多政府債券，但補充不排除有其他銀行像矽谷銀行那樣，「至目前為止，似乎潛在類似問題的銀行不多，更重要是今次事件不會蔓延至那些被稱為對銀行體制重要的銀行」。