SVB接管｜矽谷銀行重開 存戶：心情如來回地獄又折返人間

被聯邦機構接管的矽谷銀行周一重開，有存戶表示本月10日銀行被宣布關閉至今，心情有如地獄回到人間。 矽谷銀行因資不抵債，10日被聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)火速接管，至本周一總部及分行重新營運。 總部早上現人龍 加州矽谷銀行總部早上7時開始出現人龍，儘管可以使用網絡銀行服務，不少客戶仍選擇到櫃枱辦理，銀行大門一開，一次僅開放一組客戶入內，可領銀行支票、現金，或匯款至其他銀行帳戶。 因等候時間漫長，職員不時向排隊民眾解說提取存款的方式，2、3名警衛在場維持秩序。

存戶：之前非常焦慮 住在聖荷塞的Bob接受台灣中央社訪問指，他從事金融業，「畢生存款」幾乎都放在這間銀行，FDIC接管後，整個周末他都非常焦慮，現在心情就像「從地獄回到人間」。 財政部、聯儲局和FDIC周日發表聯合聲明，確定存戶可領回所有存款。FDIC周一宣布已將矽谷銀行投保和未投保存戶的存款及資產，轉存至由FDIC營運的Silicon Valley Bank N.A。 存戶暫未能完全放心 然而，如Bob等存戶要在其他銀行開立新帳戶才能匯款，他詢問過富國銀行(Wells Fargo)至少要等一周，因此現在仍無法完全放心。 矽谷銀行1983年成立，Bob在25年前因從事初創相關工作於該銀行開戶，之後一直使用其服務，他認為銀行受託管理民眾資產未盡本分，因而造成客戶損失，對這次疏失責無旁貸，預期未來「監管勢必會更加嚴格」，初創公司借貸恐怕不易。