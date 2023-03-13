SVB接管｜美國一周內3間銀行倒閉 拜登將發表講話安撫國民 耶倫：避免金融風險擴大

美國總統拜登表示，周一上午將就美國銀行體系發表講話，試圖在矽谷銀行(Silicon Valley Bank)，以及對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank和同樣主要向加密貨幣放貸的商業銀行Silvergate相繼倒閉後，安撫美國人。

拜登周日晚發聲明表示：「我將針對我們將如何維持一個有彈性的銀行體系，來保護我們歷史性經濟復甦發表講話。」

拜登：要製造混亂的人負起責任

他並承諾，「要讓那些應該為這些混亂局面負責的人負起全部責任」，並試圖向美國人保證他們的存款安全。

拜登還強調，將繼續努力加強對大型銀行的監督和監管，以避免重蹈覆轍。他說：「美國人民和美國企業可以放心，銀行存款會在他們需要時出現。」