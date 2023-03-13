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國際
2023-03-13 11:25:02

SVB接管｜美國一周內3間銀行倒閉 拜登將發表講話安撫國民 耶倫：避免金融風險擴大

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拜登周一上午將就矽谷銀行倒閉發表講話。(美聯社)

拜登周一上午將就矽谷銀行倒閉發表講話。(美聯社)

美國總統拜登表示，周一上午將就美國銀行體系發表講話，試圖在矽谷銀行(Silicon Valley Bank)，以及對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank和同樣主要向加密貨幣放貸的商業銀行Silvergate相繼倒閉後，安撫美國人。

拜登周日晚發聲明表示：「我將針對我們將如何維持一個有彈性的銀行體系，來保護我們歷史性經濟復甦發表講話。」

拜登：要製造混亂的人負起責任

他並承諾，「要讓那些應該為這些混亂局面負責的人負起全部責任」，並試圖向美國人保證他們的存款安全。

拜登還強調，將繼續努力加強對大型銀行的監督和監管，以避免重蹈覆轍。他說：「美國人民和美國企業可以放心，銀行存款會在他們需要時出現。」

耶倫表示政府希望避免矽谷銀行倒閉帶來的金融風險擴散。(美聯社)

耶倫表示政府希望避免矽谷銀行倒閉帶來的金融風險擴散。(美聯社)

聯儲局將召開理事會閉門會議

另外，財長耶倫周日表示，政府希望避免矽谷銀行倒閉造成金融風險「擴散」，但已排除採取紓困措施。

耶倫接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時指出：「我們希望確保一家銀行所存在的問題，不會擴散至其他健全的銀行。」

聯儲局(Fed)發聲明指，聯儲局將根據簡易程序於當地時間周一(13)上午1130分起召開理事會閉門會議，主要將檢視並決定聯邦儲備銀行收取的預付利率及貼現率。

聯儲局未闡明更多細節，但此舉發生在矽谷銀行倒閉後。美國聯邦監管機構本月10日宣布矽谷銀行關閉，這是自2008年金融海嘯以來美國最大的銀行業危機。

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