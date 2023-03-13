SVB接管｜美國銀行接連倒閉暴露金融體系新漏洞 政府急止血防危機大爆發

美國聯邦監管機構出面安撫矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)倒閉引發的恐慌，保證存戶都能拿回所有款項，同時關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank，避免銀行危機擴散。 矽谷銀行揭巨額虧損導致股價重挫後，聯邦監管機構本月10日宣布其關閉，並將其存款轉至另一存保銀行，引爆2008年金融海嘯後美國最大銀行業危機隱憂。 聯邦財政部門承諾保障存款 《紐約時報》報道，美國聯邦儲備局、財政部及聯邦存款保險公司(FDIC)發表聯合聲明宣布，「13日起(矽谷銀行)存戶就能動用所有存款」；為釋除外界疑慮，聯合聲明還說「納稅人毋須承擔任何與解決矽谷銀行問題有關的損失」。 對於紐約銀行監管機構周日宣布關閉Signature Bank，聯合聲明也保證該銀行存戶的存款將不會缺損，與處理矽谷銀行相同，不會讓納稅人蒙受損失。 Signature Bank是美國一周內倒閉的第3間銀行。設於加州、同樣主要向加密貨幣放貸的商業銀行Silvergate最先於本月8日終止營運並清算資產。

紐約監管機構周日亦宣布商業銀行Signature Bank關閉。(美聯社)

聯儲局將提供緊急貸款助銀行解困 在銀行接連關門後，聯儲局宣布將在財政部批准後設立一項緊急貸款計劃，向符合條件的銀行提供資金，確保它們能「滿足所有存戶的需求」。 矽谷銀行倒閉是2008年金融海嘯以來最大的銀行倒閉事件，因為雖然銀行一些存款25萬美元(約195萬港元)以下的客戶有聯邦存保公司的保險，但矽谷銀行擁有大量帳款超過25萬美元的大戶，這些大戶則無保障機制。 官員與經濟學家有甚麽憂慮？ 官員和經濟學家擔心，這波銀行倒閉潮恐蔓延，導致其他地區銀行的未獲存保帳戶的存戶紛紛將錢領出並轉至更大銀行，因而出現擠提，最終可能演變成全面銀行危機。 《華爾街日報》指出，矽谷銀行倒閉震撼了華爾街，除了這是美國歷史上第二大銀行倒閉事件，也因投資者對聯儲局做出幾十年來最猛加息步伐而衝擊經濟的憂慮，終於成真。 當前銀行業的壓力與10多年前金融危機有很大分別。有別於2008年金融海嘯禍首為風險冒進與詭異投資的衍生工具等原因，這次則是銀行內的存款與資產無法匹配，這會撼動商業銀行業務基石。