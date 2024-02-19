Taylor Swift不會到泰國開騷　新加坡每場補貼至少1560萬換獨家

美國樂壇天后Taylor Swift 2023年3月展開時代巡迴演唱會，但亞洲只在日本和新加坡開唱。泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)上周五(16日)揭露，他被告知，新加坡政府為Taylor swift提供每場《The Eras Tour》200至300萬美元(約1,560至2,340萬港元)資助，讓Taylor Swift在東南亞只在新加坡獨家演出。
賽塔在iBusiness論壇上透露，已邀請負責Taylor Swift巡迴演唱會的Anschutz Entertainment Group(AEG)的行政高層12日到總理府會面，並向對方保證泰國政府已準備好提供稅收獎勵及其他誘因，吸引更多巨星演唱會和世界級慶典活動到泰國舉辦。他直言，一直對Taylor Swift未安排到泰國開唱感到困惑，AEG告訴他，新加坡政府資助Taylor Swift每場表演約200萬至300萬美元。
泰總理賽塔大讚新加坡政府很精明
賽塔又說，新加坡此舉讓Taylor Swift在東南亞「獨家」演出，大讚「新加坡政府很精明」。Taylor Swift將於3月2至4、7至9日在可容納55,000人的新加坡國家體育場開唱，每場票均已搶購一空。賽塔指：「若我知道這回事，我會把(Taylor Swift)表演帶來泰國，更指巨星的演唱會能吸引外國fans來訪，並在「旅館到觀光活動、路邊攤烤肉」花錢，坦言即使資助至少5億泰銖(約1,400萬港元)亦會值得。
Taylor Swift原定2014年在泰國曼谷開唱，但因當地發生軍事政變而取消，而這次的《The Eras Tour》行程中，目前新加坡是唯一有排入場次的東南亞國家。