Taylor Swift不會到泰國開騷　新加坡每場補貼至少1560萬換獨家

美國樂壇天后Taylor Swift 2023年3月展開時代巡迴演唱會，但亞洲只在日本和新加坡開唱。泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)上周五(16日)揭露，他被告知，新加坡政府為Taylor swift提供每場《The Eras Tour》200至300萬美元(約1,560至2,340萬港元)資助，讓Taylor Swift在東南亞只在新加坡獨家演出。

賽塔在iBusiness論壇上透露，已邀請負責Taylor Swift巡迴演唱會的Anschutz Entertainment Group(AEG)的行政高層12日到總理府會面，並向對方保證泰國政府已準備好提供稅收獎勵及其他誘因，吸引更多巨星演唱會和世界級慶典活動到泰國舉辦。他直言，一直對Taylor Swift未安排到泰國開唱感到困惑，AEG告訴他，新加坡政府資助Taylor Swift每場表演約200萬至300萬美元。