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國際
2024-08-08 09:53:00

Taylor Swift取消維也納3場演唱會　2人涉策劃發動恐襲被捕

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Taylor Swift取消維也納3場演唱會，2人涉策劃發動恐襲被捕。(AP)

Taylor Swift取消維也納3場演唱會，2人涉策劃發動恐襲被捕。(AP)

奧地利當局周三(7)表示，警方拘捕了兩名男子，他們涉嫌策劃在維也納地區施襲，目標懷疑包括即將舉行的美國樂壇天后Taylor Swift演唱會。演唱會主辦單位Barracuda.music晚間宣布，政府確認體育場發生襲擊計劃後，取消原定本周在維也納舉行3場演唱會。

奧地利公共安全局局長Franz Ruf周三在記者會表示，拘留了兩名涉嫌策劃襲擊音樂會的人，其中一名19 歲疑犯為奧地利公民，已宣誓效忠伊斯蘭國，調查過程中注意到他特別關注Taylor Swift的維也納音樂會，並確定他準備行動。另一名疑犯後來在維也納被捕。警方搜查了一名疑犯的住所，找到化學品。當地媒體引述警方消息稱，3名嫌犯仍在逃。

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恩斯特哈佩爾體育場(Ernst Happel)。(網上圖片)

恩斯特哈佩爾體育場(Ernst Happel)。(網上圖片)

主辦稱為大家的安全別無選擇

Barracuda.music Instagram (IG)上發文，指政府官員確認恩斯特哈佩爾體育場(Ernst-Happel-Stadion)計劃發動恐怖襲擊，為大家的安全，別無選擇要取消原定的3場演出。Barracuda.music指，所有門票將自動退款。Taylor Swift在維也納舉行的演唱會原定於周四(8)至周六(10)一連三日舉行，預料將吸引17萬名觀眾。