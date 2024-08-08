Taylor Swift取消維也納3場演唱會　2人涉策劃發動恐襲被捕

奧地利當局周三(7日)表示，警方拘捕了兩名男子，他們涉嫌策劃在維也納地區施襲，目標懷疑包括即將舉行的美國樂壇天后Taylor Swift演唱會。演唱會主辦單位Barracuda.music晚間宣布，政府確認體育場發生襲擊計劃後，取消原定本周在維也納舉行3場演唱會。

奧地利公共安全局局長Franz Ruf周三在記者會表示，拘留了兩名涉嫌策劃襲擊音樂會的人，其中一名19 歲疑犯為奧地利公民，已宣誓效忠伊斯蘭國，調查過程中注意到他特別關注Taylor Swift的維也納音樂會，並確定他準備行動。另一名疑犯後來在維也納被捕。警方搜查了一名疑犯的住所，找到化學品。當地媒體引述警方消息稱，3名嫌犯仍在逃。