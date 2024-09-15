Taylor Swift撐賀錦麗變「死亡之吻」民調驚揭︰反而趕走選票｜美國大選2024

YouGov在Taylor Swift公開支持賀錦麗當日做民調，發現僅得8%受訪者表示，會因為Taylor Swift的表態而「稍微」或「大幅增加」他們票投賀錦麗的意欲；反觀，有約20%受訪者表示Taylor Swift的表態會「稍微」或「大幅減少」他們支持賀錦麗的意欲。大部分受訪者(66%)認為Taylor Swift的表態不會影響他們的投票取態。

美國樂壇天后Taylor Swift日前公開支持民主黨候選人賀錦麗角逐美國總統寶座，各界相信都沒想過會變「死亡之吻」。YouGov民調揭示，Taylor Swift的背書反而令選民卻步，有近20%受訪者表示會因此更加不想投票給賀錦麗。

Taylor Swift及賀錦麗︰

美國大選2024｜41%受訪者認為Taylor Swift不應公開談論政治

調查亦發現，41%受訪者認為Taylor Swift不應該公開談論政治，認為她可以為政治人物背書值得38%。受訪者中有66%並非Taylor Swift的粉絲，自稱粉絲的有28%、自稱忠粉的有6%。據報Taylor Swift的粉絲大多數是支持民主黨的女性。

美國大選2024｜76%受訪者指電視辯論不影響投票決定

今次的調查亦發現46%受訪者認為賀錦麗在電視辯論的表現較佳，認為特朗普表現較佳的只有19%。不過只有6%受訪者認為電視辯論的表現會令其重新評估該投票給誰，認為沒有影響的多達76%。