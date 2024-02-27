Taylor Swift效應帶動新加坡旅遊業 赴星航班爆滿 29萬元酒店VIP套餐搶購一空

美國流行樂天后Taylor Swift將於3月初在新加坡舉行6場世界巡迴演唱會，料逾30萬粉絲將前往朝聖。新加坡早前被泰國總理賽塔指「利誘」製作單位，以每場補貼1億泰銖(約2,200萬港元)去獲取東南亞獨家主辦權，對此新加坡當局承認有資助Swift演唱會，但拒絕透露金額。作為巡演唯一的東南亞站，新加坡從「Taylor Swift效應」帶動的觀光經濟效益中確實得到巨大好處。

Taylor Swift將於3月2日至9日在新加坡國家體育場舉行「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)，6場門票已售罄。來自馬尼拉的應屆畢業生狄加度(Ingrid Delgado)將到新加坡觀看3月4日的演出，她說，已為此購買「閃亮的新服裝」，但很難找到一間經濟實惠的酒店。