Taylor Swift效應帶動新加坡旅遊業 赴星航班爆滿 29萬元酒店VIP套餐搶購一空

美國流行樂天后Taylor Swift將於3月初在新加坡舉行6場世界巡迴演唱會，料逾30萬粉絲將前往朝聖。新加坡早前被泰國總理賽塔指「利誘」製作單位，以每場補貼1億泰銖(約2,200萬港元)去獲取東南亞獨家主辦權，對此新加坡當局承認有資助Swift演唱會，但拒絕透露金額。作為巡演唯一的東南亞站，新加坡從「Taylor Swift效應」帶動的觀光經濟效益中確實得到巨大好處。
Taylor Swift將於3月2日至9日在新加坡國家體育場舉行「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)，6場門票已售罄。來自馬尼拉的應屆畢業生狄加度(Ingrid Delgado)將到新加坡觀看3月4日的演出，她說，已為此購買「閃亮的新服裝」，但很難找到一間經濟實惠的酒店。
酒店推豪華套餐吸客
新加坡富麗敦酒店(The Fullerton Hotel)和費爾蒙酒店(Fairmont Hotel)均表示，Swift演唱會期間的住宿需求上升。濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands)則以「Shake it Off」、「Stay Stay Stay」、「Wildest Dreams」等Taylor Swift熱門歌曲的曲名作招徠，推出奢華的住宿套餐，讓豪爽的粉絲趨之若鶩。其中「Wildest Dreams」套餐索價5萬新加坡元(約29.1萬港元)，包括VIP套票、精緻餐飲、酒店套房、豪華轎車接送服務和旅遊景點門票。酒店表示，所有套餐已售罄。
東南亞鄰國眼紅
除了酒店業「沾金」，新加坡航空和馬來西亞航空均表示，前往新加坡的航班需求有所增加，但無法確定是否完全因為「Taylor Swift效應」。
然而，新加坡成為Taylor Swift巡演中唯一的東南亞站，令一些鄰國政府眼紅，不少歌迷大感不滿。對東南亞許多人來說，前往新加坡旅行十分昂貴，更不用提豪華的酒店套餐。一些人也不滿新加坡提供補助，以確保Taylor Swift在當地舉行巡演。
新加坡承認Taylor Swift為經濟帶來效益
新加坡文化部和旅遊局官員上周以保密義務為由，拒絕透露確切的補助金額，或是否簽署獨家主辦權合約，讓新加坡成為巡演在東南亞的唯一一站。有報道稱，泰國總理賽塔在曼谷商業論壇上指出，新加坡確實達成這樣的協議。新加坡官員並未直接回應賽塔的言論，但表示Taylor Swift的演出「很有可能為新加坡經濟帶來極大效益」。