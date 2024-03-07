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國際
2024-03-07 10:41:41

Taylor Swift新加坡演唱會｜2中國男分散保安注意 助3無票者竄場館被捕　

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美國歌壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會。(圖非當事人/網上圖片)

美國歌壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會。(圖非當事人/網上圖片)

美國歌壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會，周一(3月4日)有3人因涉協助4名未持有門票人士入場被捕，其中有2名被捕人士為中國籍男子，他們被指一人抓住旋轉門，另一人故意不停與保安說話，分散其注意力，協助其中3名無門票者竄入場館。

報道指當晚7時40分，警方接報稱有人未經授權闖入新加坡體育城的Taylor Swift演唱會現場，合共有2男2女涉嫌闖入，年齡介乎21至25歲，他們因涉嫌擅闖罪正接受調查。另有3名介乎29至45歲男子涉嫌欺騙罪被捕。

Taylor Swift魅力沒法擋。(資料圖片) Taylor Swift魅力沒法擋。(資料圖片) Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) 美國樂壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會（路透社）

在被捕的3人中，有2人為中國籍男子，分別是45歲的Li Xiao Wei及29歲的Yang Chenguang，他們周三(6日)在新加坡國家法院被控欺騙罪，涉嫌幫助上述無門票者內的3人Shangguan Linmo、Hu Zhijun和Yang Junhao進入場館。

法庭文件指，當晚6時Li Xiao Wei涉嫌抓住入口的旋轉門，然後Yang Chenguang涉嫌與其他3人故意不停和保安說話，分散保安注意力，以便讓3人趁機溜進入場館看演唱會。

面臨最長3年監禁

若欺騙罪名成立，被告會面臨最長3年監禁或罰款，或兩者兼施。一旦擅闖罪成，則會面臨最長3個月監禁或罰款最高1500新加坡元(約8,700港元)，或兩者兼施。

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