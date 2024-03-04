Taylor Swift演唱會｜新加坡官員稱補貼額屬秘密 穩定政治環境成競爭籌碼

美國樂壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會，新加坡文化、社區及青年部長唐振輝表示，政府向Taylor Swift演唱會提供的補貼金額屬商業秘密，但強調金額並非市場流傳的高。
有助定位東南亞文化中心
唐振輝向國會表示，據當局評估，Taylor Swift演唱會會對新加坡經濟帶來經濟和社會效益，料將超過補貼的規模，又指有類似Taylor Swift的一級國際歌手到新加坡開演唱會，有助新加坡定位為東南亞的文化中心，舉辦一系列藝術、音樂、文化和體育等大型活動。
泰國總理賽塔早前指，新加坡政府為每場Taylor Swift演唱會提供300萬美元的資助，條件之一是不能在其他東南亞地方演出。及後有報道指，有關資助額包括6場演唱會，並非每場計算。
不點名近期地區事件 強調新加坡不會「搬龍門」
唐振輝此前接受專訪表示，Taylor Swift的團隊最關心演出場地的質量和安全，要求場地必須一流、合作方是否有能力保證大型活動安全，以及能夠容易搭建演唱會舞台。他又指，新加坡的穩定社會和政治環境，也是爭辦大型活動利好籌碼，「特別是近期一些地區發生的事件，會令表演團隊擔心演唱會可能被迫取消」，強調新加坡不會「搬龍門」突然改變合同規則。「如果Taylor Swift等國際藝人選擇不在新加坡演出，我們要問為何他們決定不來，以及這個國家是否正在失去吸引力。」
對於有菲律賓國會議員不滿新加坡「獨佔」Taylor Swift。唐振輝表示在與團隊接洽時，必須以最符合新加坡利益為優先，強調團隊的決定是一項商業決定，又指難言其他地方沒有尋求達成類似協議。