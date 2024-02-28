Taylor Swift演唱會｜新加坡披露「成功爭取」內幕 團隊一年前赴美先下手為強

美國流行樂天后Taylor Swift將於3月2日至9日在新加坡舉行6場世界巡迴演唱會，料逾30萬粉絲將前往朝聖。新加坡早前被泰國總理賽塔指以每場補貼約2,200萬港元去獲取東南亞獨家主辦權，對此星當局承認直接接洽Taylor Swift演唱會的主辦單位，並撥公帑資助，相信新加坡從「Taylor Swift效應」帶動的觀光經濟效益中確實得巨大好處，有分析師預計經濟收益高達29億港元。

當時未確定國際演唱會行程

鄰近地區至今對新加坡如何在未有風聲下「成功爭取」一頭霧水，負責管理新加坡體育城、成功洽談演唱會的活力加冷體育管理公司（KASM）主席麥友仁（Keith Magnus）近日接受新加坡傳媒訪問，講述「先下手為強」經過，披露團隊早在2023年初赴美磋商，當時Taylor Swift仍未確定國際巡迴演唱會行程。