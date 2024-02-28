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國際
2024-02-28 14:21:18

Taylor Swift演唱會｜新加坡披露「成功爭取」內幕 團隊一年前赴美先下手為強

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負責管理新加坡體育城、成功洽談演唱會的活力加冷體育管理公司（KASM）主席麥友仁（Keith Magnus）近日接受新加坡傳媒訪問，講述「先下手為強」的經過，披露團隊早在2023年初赴美磋商，當時Taylor Swift仍未確定國際巡迴演唱會行程。

負責管理新加坡體育城、成功洽談演唱會的活力加冷體育管理公司（KASM）主席麥友仁（Keith Magnus）近日接受新加坡傳媒訪問，講述「先下手為強」的經過，披露團隊早在2023年初赴美磋商，當時Taylor Swift仍未確定國際巡迴演唱會行程。

美國流行樂天后Taylor Swift將於3月2日至9日在新加坡舉行6場世界巡迴演唱會，料逾30萬粉絲將前往朝聖。新加坡早前被泰國總理賽塔指以每場補貼約2,200萬港元去獲取東南亞獨家主辦權，對此星當局承認直接接洽Taylor Swift演唱會的主辦單位，並撥公帑資助，相信新加坡從「Taylor Swift效應」帶動的觀光經濟效益中確實得巨大好處，有分析師預計經濟收益高達29億港元。

當時未確定國際演唱會行程

鄰近地區至今對新加坡如何在未有風聲下「成功爭取」一頭霧水，負責管理新加坡體育城、成功洽談演唱會的活力加冷體育管理公司（KASM）主席麥友仁（Keith Magnus）近日接受新加坡傳媒訪問，講述「先下手為強」經過，披露團隊早在2023年初赴美磋商，當時Taylor Swift仍未確定國際巡迴演唱會行程。

負責管理新加坡體育城、成功洽談演唱會的活力加冷體育管理公司（KASM）主席麥友仁（Keith Magnus）近日接受新加坡傳媒訪問，講述「先下手為強」的經過，披露團隊早在2023年初赴美磋商，當時Taylor Swift仍未確定國際巡迴演唱會行程。

負責管理新加坡體育城、成功洽談演唱會的活力加冷體育管理公司（KASM）主席麥友仁（Keith Magnus）近日接受新加坡傳媒訪問，講述「先下手為強」的經過，披露團隊早在2023年初赴美磋商，當時Taylor Swift仍未確定國際巡迴演唱會行程。

「只要能來新加坡，整個亞洲帶給她」

KASM由新加坡文化、社群及青年部與新加坡體育局成立，2022年12月起負責管理新加坡體育城。麥友仁表示，與團隊2022年底接管新加坡體育城後，隨即在1個月後(2023年初)飛到洛杉磯，接觸全球各大體育娛樂活動的主辦方。當時Taylor Swift只公布在美國的巡演時間表及開始賣票，未確定國際巡迴演唱會行程。

美國樂壇天后Taylor Swift下月將於新加坡開演唱會，圖為本月東京站。（路透社資料圖片） 美國流行樂天后Taylor Swift將於3月2日至9日在新加坡舉行6場世界巡迴演唱會，料逾30萬粉絲將前往朝聖。（路透社資料圖片） 美國樂壇天后Taylor Swift下月將於新加坡開演唱會，圖為本月東京站。（路透社資料圖片） Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) 美國樂壇天后Taylor Swift下月將於新加坡開演唱會，圖為本月東京站。（路透社資料圖片） Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) Taylor Swift在樂壇呼風喚雨，氣勢無人可擋。 美國樂壇天后Taylor Swift下月將於新加坡開演唱會，圖為本月東京站。（路透社資料圖片） 美國樂壇天后Taylor Swift下月將於新加坡開演唱會，圖為本月東京站。（路透社資料圖片）

看到東南亞獨家機會 政府方加入談判

麥友仁的團隊及後與Taylor Swift演唱會主辦方AEG商談，正式邀請Taylor Swift到新加坡，更表明「只要能請到她來新加坡演唱，我們將把整個亞洲帶給她。」麥友仁又指團隊提出想法並主導討論，「成為政府的積極主動『先鋒』」，當討論取得進展後，「我們看到舉辦新加坡獨家活動的機會，我們就認為採取整體政府手段的方式是有意義的，並帶入其他相關機構，真正讓新加坡團隊引入Taylor團隊。」

麥友仁指整個協商過程歷時數月，又披露最初與AEG的協商沒有涉及撥款資助，而是當雙方意識到Taylor Swift能帶來更巨大的經濟效益後，才邀請新加坡旅遊局加入協商，以一個「新加坡團隊」身份攜手引進演唱會，「共同打造一個屬於新加坡的獨一無二體驗」。
 

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