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國際
2024-03-05 15:04:12

Taylor Swift演唱會｜新加坡「獨佔」惹爭議 李顯龍︰非對東南亞鄰國不友善

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新加坡總理李顯龍形容是一項成功的安排，不認為新加坡爭取這項「獨佔」協議是對東南亞鄰國的不友善之舉。

新加坡總理李顯龍形容是一項成功的安排，不認為新加坡爭取這項「獨佔」協議是對東南亞鄰國的不友善之舉。

美國樂壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會，條款包括新加坡成為Taylor Swift全球巡演在東南亞的唯一一站，引起周邊國家不滿。新加坡總理李顯龍形容是一項成功的安排，不認為新加坡爭取這項「獨佔」協議是對東南亞鄰國的不友善之舉。 

形容成功安排

正在澳洲訪問的的李顯龍今日（5日）於記者會被問到新加坡爭取到成為Taylor Swift演唱會在東南亞唯一站點，是否引起其他東南亞國家的不滿。李顯龍說，政府從發展後新冠疫情時期旅遊業的資金中撥款，為Taylor Swift演出提供津貼，並與對方達成協議。「這是一項成功的安排。我不認為這麼做不友善。有時某個國家談成協議，有時是另一個國家。我們不會明擺着說，『你能在這裏演出的條件是你接着去其他地方演出』。」

美國樂壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會（路透社） Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片) Taylor Swift魅力沒法擋。(資料圖片) Taylor Swift魅力沒法擋。(資料圖片) Taylor Swift吸金力驚人。(資料圖片)

他強調，如果能達成這樣互惠互利的協議，能為新加坡帶來經濟效益及帶進整個區域的遊客和善意，何不為之。「如果我們沒有達成這樣的協議，她會到東南亞另一個地點，或是在更多地點演出嗎？也許會，也許不會，這些得由她來決定。」

泰國總理賽塔早前指，新加坡政府為每場演唱會提供200萬至300萬美元資助，又指如果自己一早知道，會爭取演唱會在泰國舉行，及後有報道指，有關資助額包括6場演唱會，並非每場計算，新加坡官員澄清補貼金額遠遠未如外界傳聞般多。另一個鄰國菲律賓，有國會議員批評新加坡的做法「並非好鄰居會做的事」，呼籲菲律賓外交部提出抗議。

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