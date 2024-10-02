Taylor Swift簽名結他拍賣3.1萬成交　買家當場用槌摧毀(有片)

競投名人物品，相信大多數為Fans或收藏家，以下事件相信令不少人「大跌眼鏡」。美國德州1名大叔近日在拍賣會上，以4,000美元(約3.1萬港元)投得樂壇天后Taylor Swift親筆簽名的結他，但他一接過結他，就即當場用鐵鎚猛敲至「體無完膚」，現場則有群眾拍手叫好。

綜合報道，德克薩斯州埃利斯縣上周六(9月28日)舉行的一場拍賣會，拍賣Taylor Swift一支親筆簽名的結他，結果由一名身穿藍色恤衫男子以4,000美元投得。網上影片顯示，男子上台由主持人手中接過鐵鎚和結他後，隨即用鐵槌敲結他的琴身，現場則有群眾拍手叫好。其後有職員上前收回他手上的鐵鎚，男子還作勢要將結他擲落地面，但最終沒有這樣做，而是帶著笑容離開。有目擊者受訪時指出：「這出乎意料，但不令人驚訝。德州的這個地區偏向保守派，拜登及賀錦麗政府並未受到高度重視。很多住在我周圍的工人階級們認為，政府從不為了我們工作，甚至與我們對立。」