Taylor Swift送烤肉店老闆演唱會VIP門票　竟然被請食檸檬

樂壇天后Taylor Swift世界巡迴演唱會The Eras Tour上星期在倫敦溫布萊球場(Wembley Stadium)舉行，英媒透露，她原先邀請自己在當地最愛的烤肉店老闆參加演唱會，還提供免費VIP門票，但對方以工作太忙為由婉拒，引起熱議。

綜合報道，Taylor Swift非常喜歡位於北倫敦的烤肉店Kentish Delight，當初是由她的前男友Joe Alwyn介紹。Taylor Swift上周起一連舉辦3場巡演，也決定邀請這間烤肉店老闆Ahmed Khan觀賞其中一場，詎料遭Ahmed Khan婉拒，原因是因為餐廳人手不足，實在沒辦法撥空參與。但他接受訪問時大讚Taylor相當親民：「她並沒有給人大明星的感覺，反而非常平易近人，並以尊重的態度與每個人交談。」