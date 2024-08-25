Telegram創辦人傳法國被捕 最大用家俄烏成另類戰場

加密通訊程式Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫(Pavel Durov)據悉在法國被捕，當地傳媒指法國當局認為該程式缺乏監管，未能防止不法分子利用Telegram進行犯罪活動，以涉嫌串謀販毒、詐騙、侵害兒童等，向杜羅夫發出拘捕令。他可能在周日被落案起訴。俄羅斯駐法國大使館表示關注並正了解情況，有西方非政府組織則促請放人。 以通訊隱密見稱的Telegram擁有近10億用戶，在俄羅斯、烏克蘭和前蘇聯的共和國尤為盛行，是繼Facebook、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok和微信後主要社交平台之一。俄羅斯2022年入侵烏克蘭行，Telegram成為「冇王管」通訊設備，雙方靠此發放有關烏克蘭戰爭和政治等訊息和圖片，部分內容屬誤導。有分析形容Telegram是俄烏戰爭的「虛擬戰場」。烏克蘭總統澤連斯基和其他烏克蘭官員，以及俄羅斯政府也常用。

Telegram創辦人被捕｜擁法俄雙重國籍 報道指杜羅夫在當地時間周六晚8時左右從阿塞拜疆飛抵巴黎時被捕，福布斯估計其擁有155億美元(約1,209億港元)財富。他曾指，部分地方的政府施壓要Telegram保持「中立」，不要參與地緣政治。Telegram日漸普及，但部分歐洲國家包括法國，關注其安全和數據違法等問題。 杜羅夫擁有法俄雙重國籍，2013年與兄弟共同創辦Telegram。因拒絕應政府要求關掉反對派在旗下社交平台VKontakte的社群，他於2014年離開俄羅斯，該社交平台亦已出售。杜羅夫曾受訪稱，「我寧願要自由也不聽從他人命令。」他正為公司尋找「落腳處」，包括德國柏林、英國倫敦、新加坡和美國三藩市。



Telegram創辦人被捕｜俄羅斯2018年起禁用 俄羅斯2018年起禁用Telegram，因該程式拒絕履行國安機構進入其用戶加密訊息的法庭命令；此舉影響不少第三方服務，但卻無影響俄羅斯民眾使用Telegram。不過，有關禁令曾引發莫斯科大型示威和非政府組織批評。 不過，杜羅夫被捕消息傳出後，情況卻相反，俄政府曾被批獨裁，現在俄部分政治人物反批法國獨裁。有俄羅斯網紅呼籲各地民眾周日到法國大使館外示威。美國社交網「X」老闆馬斯克發文回應杜羅夫被捕，稱「這是2030年的歐洲，因讚好一個迷因圖被處決」。