Tesla全自駕軟件被指無法識別兒童

美國一個關注安全技術組織為Tesla電動車最新版本的全自動駕駛軟件進行安全測試，周二(9日)聲稱發現軟件在多次測試中無法識別兒童，對他們構成潛在致命威脅。並呼籲指Tesla在證明到旗下自動駕駛汽車不會對兒童構成危險之前，有必要禁用。

組織「黎明計劃」(Dawn Project)為剛於６月發布的Tesla最新版本全自動駕駛 (FSD)Beta軟件進行獨立的安全測試，聲稱這個軟件未能在汽車以時速25英里行駛下，偵測到放在路上、靜止的兒童人體模型，並反覆撞上去。「黎明計劃」更計劃發布一個廣告，呼籲國會禁止Tesla電動車於公路上以全自動駛運作，影片中，顯示一輛司機雙手離開軚盤的汽車，直接撞上一個靜止的兒童人體模型。

黎明計劃指測試結果令人不安

「黎明計劃」創辦人奧多德(Dan O'Dowd)表示，測試結果令人不安，他亦不認同Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)形容Tesla全自動駕駛軟件是「令人驚奇」，反指這軟件是「對所有美國人的致命威脅」。他指出，已有逾10萬名Tesla司機在公路上使用全自動駕駛模式，令全國各地社區的兒童面臨巨大風險，認為Tesla在證明到旗下自動駕駛汽車不會對兒童構成危險之前，有必要禁用。

不過奧多德也指是特斯拉的競爭對手，因為他的公司「Green Hills」自稱是製造用於自動駕駛系統的特定軟體的專家，但奧多德堅稱其軟體不與Tesla競爭。

Tesla自動駕駛系統一直安全成疑，2016年以來，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)已調查30宗涉及配備自動駕駛系統的Tesla汽車事故，其中19宗為致命事故。Tesla則建議司機在使用自動駕駛模式時，必須將手放在方向盤上並注意路面情況。