Tesla涉縱容種族歧視黑人員工 遭美平等機會部門起訴

美國公平就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission、EEOC）周四（28日）起訴電動車廠Tesla，指控對方容許企業內部發生針對黑人員工的種族歧視行為，以及向舉報的相關員工作出報復甚至解僱。Tesla暫未對指控作出回應。

法庭文件披露，指Tesla的非黑人員工涉在加州廠房的車輛生產線或其他工作區域內，公開以帶種族歧視字詞詆毀及貶低黑人同事，即使在場主管及經理目睹過程，卻未有介入，另廠房內出現針對黑人的塗鴉。文件指有關種族歧視行為最早可追溯至2015年5月，至今仍有發生。

有員工舉報後被報復 甚至遭解僱

有遭種族歧視的黑人員工事後雖向人事部及其他管理層人員舉報，但EEOC指Tesla未有採取行動妥善處理相關投訴，更有人被報復，例如被調職甚至解僱。

EEOC委員會主席伯羅斯接獲內部投訴後，開始對Tesla展開調查，並在去年認為有理由相信Tesla違反禁止職場種族歧視的聯邦法例，嘗試與Tesla爭取和解協議，但不成功。

要求懲罰性賠償 彌補所有受影響員工

EEOC要求對Tesla作出補償性及懲罰性賠償，希望彌補所有受影響的Tesla員工。同時要求徹底改革公司政策，避免同類事情再發生。