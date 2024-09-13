Tesla突自動反鎖　42度高溫母親狂砸車窗救寶寶(有片)

南加州近日天氣稍為轉涼，但洛杉磯一名母親可能永遠難忘早幾日前，天氣持續高溫酷熱下，自己剛滿1歲的兒子意外被鎖在汽車中，險些沒命的噩夢。
綜合報道，事發於周一(9日)下午3時後，居於洛杉磯的Kassandra Pineda駕駛電動車Tesla，載著兒子前往聖費南度谷的一家特斯拉超級充電站為汽車充電，充電後，Kassandra去準備斷開充電器時，Tesla卻突然上鎖，把Kassandra鎖在車外，她的1歲兒子則仍在車內。Kassandra表示：「天氣很熱。我下車前檢查監視器時，外面的溫度是109度，我無法想像關上車門沒有空調裡面有多熱，我開始用盡全力敲打門窗，但它就是打不碎」，Tesla的安全攝影機拍下Kassandra瘋狂砸窗的鏡頭。Kassandra說：「我最驚的是打開那扇門，發現我的兒子已經死了。我無法想像有人會經歷這樣的事情」。
嬰孩獲救時已全身濕透如剛洗完澡一樣
當時同在充電站充電的另一名Tesla車主Adrian指出，Kassandra大喊「他就在那裡……我的寶貝，請打911，打破車窗……」場面非常揪心。他上前幫忙，但是打不破車窗玻璃，取後嘗試用釣魚用的重鉛及工具，用盡全力砸向車窗才能打破，整個過程用了8分鐘。他說，坐在汽車後座嬰兒座上的嬰孩已全身濕透，像剛剛洗完澡一樣，男嬰受了驚嚇。
Kassandra指出，事發後聯絡Tesla公司，一名員工提到可能是軟體更新導致了這個問題，然而，經過診斷測試後，卻被告知汽車沒有任何問題，但無法解釋為甚麼發生這情況。Kassandra坦言，她仍然很害怕，不想再開那Tesla，擔心兒子某日可能會無命，她希望這次噩夢不會發生在別人身上。