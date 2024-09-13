Tesla突自動反鎖　42度高溫母親狂砸車窗救寶寶(有片)

南加州近日天氣稍為轉涼，但洛杉磯一名母親可能永遠難忘早幾日前，天氣持續高溫酷熱下，自己剛滿1歲的兒子意外被鎖在汽車中，險些沒命的噩夢。

綜合報道，事發於周一(9日)下午3時後，居於洛杉磯的Kassandra Pineda駕駛電動車Tesla，載著兒子前往聖費南度谷的一家特斯拉超級充電站為汽車充電，充電後，Kassandra去準備斷開充電器時，Tesla卻突然上鎖，把Kassandra鎖在車外，她的1歲兒子則仍在車內。Kassandra表示：「天氣很熱。我下車前檢查監視器時，外面的溫度是109度，我無法想像關上車門沒有空調裡面有多熱，我開始用盡全力敲打門窗，但它就是打不碎」，Tesla的安全攝影機拍下Kassandra瘋狂砸窗的鏡頭。Kassandra說：「我最驚的是打開那扇門，發現我的兒子已經死了。我無法想像有人會經歷這樣的事情」。