Tesla自動泊車中途丟下車主走佬　網民爆笑：AI覺醒？(有片)

汽車智能駕駛系統是否值得信賴？一名現居住在西班牙馬德里的俄羅斯籍網紅最近在影音平台發布影片，她住所外的CCTV錄影，拍攝到她開啟愛車「自動停車」後，車子停到一半，突然投奔自由的紀錄，令不少網民笑翻，笑有人笑言：「AI(人工智能)醒覺」。

綜合報道，俄籍網紅Yura Vika在影片分享平台TikTok上載的影片顯示，她21日開著她的電動車Tesla回門外後，設定好自動泊車功能，便施施然落車走到家門前，打算細心觀賞愛車的泊車技術。起初，Tesla自動倒車緩緩進入庭院，一開始位置不正，還會直開出門口稍微調整角度，當車子倒車將半個車身駛入院子，幾乎完成停泊之際突然停下，就如「思考了一會」，之後竟然駛出院子，Vika當刻一陣猶疑，走出幾步觀察愛車，詎料Tesla沒有停留直奔街上，把Vika嚇得連忙追上去。