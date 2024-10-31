Tesla自動駕駛直撞鹿隻　車主：無煞車無閃避無警報(有片)

外國一名Tesla Model 3車主早前發布了一段撞擊鹿隻的影片，在社交平台上引發熱議。事發時，車主Paul S正在使用Tesla的「監督式全自駕技術」(Full Self-Driving, FSD)系統行駛在一段公路上，期間有一隻鹿出現路上，Tesla卻毫無減速直撞上去，再次引起人們對自動駕駛系統安全性的關注。

綜合報道，根據Paul S分享的行車記錄器影片，事故發生在夜間。影片顯示，一隻鹿站在行車線中央，而Tesla直接就撞上去。從影片未有發現Tesla系統嘗試煞車、轉向閃避，或者發出任何警報。據Paul S表示，即使在撞擊發生後，Tesla也沒有自動停下。