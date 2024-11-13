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國際
2024-11-13 10:39:00

Tesla自炒起火車門疑打不開　4男女監生燒死(有片)

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Tesla自炒起火車門疑打不開，4男女監生燒死。(X)

Tesla自炒起火車門疑打不開，4男女監生燒死。(X)

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加拿大早前發生一宗涉及電動車的致命車禍，造成4人喪生。多倫多一輛Tesla懷疑失控自撞護欄，瞬間爆炸起火，車內4名男女當場被燒死，僅有1人倖存。根據最新調查，車禍發生時，電動車門故障失靈打不開，乘客被困車內無法逃生。

綜合報道，事發於上月24日晚，一輛Tesla Model Y電動車沿著多倫多湖濱大道東(Lake Shore Boulevard East) 高速行駛，期間失控撞向護欄與水泥柱之後起火，當時一名郵政員工Rick Harper發現車內一名女子當時無法打開車門，於是用金屬桿打破車窗，將她救出，惟當時煙霧太濃，未有為意車內還有其他人被困，最終車上另外3男1女包括25Neelraj Gohil29Ketaba GohilJay SisodiyaDigvijay Patel，全在意外中喪生，他們均為獲救女子的朋友。至於被救出女子亦受傷送院，但無生命危險。

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涉事Tesla Model Y失控撞向護欄與水泥柱之後起火。(X) 涉事Tesla Model Y失控撞向護欄與水泥柱之後起火。(X) 報道指，Tesla汽車有手動按鈕可打開車門。(手動按鈕設計或因不同型號有不同，詳情應參考車廠提供資料。X)

專家：Tesla汽車有手動按鈕但未被廣泛宣傳

《每日郵報》(Daily Mail)報道指，Tesla有裝設按鈕，讓駕駛者和乘客按下按鈕打開車門，但非傳統的把手，如果汽車遭到碰撞後停電，車門可能會卡住打不開。對此，警方仍在調查車禍事發的確切原因。報道又指，Tesla汽車有手動按鈕，當發生車禍時，民眾拉開門上的面板，然後拉動下面的電纜，這將打開門。但專家指出，該功能並未被廣泛宣傳，安全監管機構也強調，事故受害者可能會過於驚慌或茫然，無法在事故發生時快速理解該功能。

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