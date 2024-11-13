Tesla自炒起火車門疑打不開　4男女監生燒死(有片)

加拿大早前發生一宗涉及電動車的致命車禍，造成4人喪生。多倫多一輛Tesla懷疑失控自撞護欄，瞬間爆炸起火，車內4名男女當場被燒死，僅有1人倖存。根據最新調查，車禍發生時，電動車門故障失靈打不開，乘客被困車內無法逃生。

綜合報道，事發於上月24日晚，一輛Tesla Model Y電動車沿著多倫多湖濱大道東(Lake Shore Boulevard East) 高速行駛，期間失控撞向護欄與水泥柱之後起火，當時一名郵政員工Rick Harper發現車內一名女子當時無法打開車門，於是用金屬桿打破車窗，將她救出，惟當時煙霧太濃，未有為意車內還有其他人被困，最終車上另外3男1女包括25歲Neelraj Gohil、29歲Ketaba Gohil、Jay Sisodiya與Digvijay Patel，全在意外中喪生，他們均為獲救女子的朋友。至於被救出女子亦受傷送院，但無生命危險。