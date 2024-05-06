Tesla車主注意｜更新系統軟件被困 車廂內溫度達46度女子險焗死

美國加州一名Tesla女車主為汽車系統軟件更新，原預計需要24分鐘，豈料她被困在車廂內40分鐘，而車廂內溫度高達攝氏46度，因更新又開不到冷氣，也打不開車窗。她感到恐慌，擔心空氣耗盡會焗死。

Tesla車主注意｜網民不同情 稱「吸引注意」

事發在上月，Brianna Janel被困期間拍片並放上TikTok，吸引近3,000萬瀏覽人次。其實當Tesla汽車電力不足時，有人手車門解鎖功能，但Janel擔心用人手解鎖會整壞部車。根據她上載片段，Tesla操作畫面顯示，更新電子控制功能時，不能行車及充電，勿駕駛直至更新完成。Janel初時說，「車內現時是華氏103度(攝氏39度)，我有點恐慌，希望不會沒有空氣」。她又說，「我不能打開門或車窗，否則會破壞汽車，所以被困在車廂如被烤受驚的雞，不斷滴汗。」