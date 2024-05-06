Tesla車主注意｜更新系統軟件被困 車廂內溫度達46度女子險焗死

美國加州一名Tesla女車主為汽車系統軟件更新，原預計需要24分鐘，豈料她被困在車廂內40分鐘，而車廂內溫度高達攝氏46度，因更新又開不到冷氣，也打不開車窗。她感到恐慌，擔心空氣耗盡會焗死。
Tesla車主注意｜網民不同情 稱「吸引注意」
事發在上月，Brianna Janel被困期間拍片並放上TikTok，吸引近3,000萬瀏覽人次。其實當Tesla汽車電力不足時，有人手車門解鎖功能，但Janel擔心用人手解鎖會整壞部車。根據她上載片段，Tesla操作畫面顯示，更新電子控制功能時，不能行車及充電，勿駕駛直至更新完成。Janel初時說，「車內現時是華氏103度(攝氏39度)，我有點恐慌，希望不會沒有空氣」。她又說，「我不能打開門或車窗，否則會破壞汽車，所以被困在車廂如被烤受驚的雞，不斷滴汗。」
Janel其後上載跟進片段，稱已從車廂解困出來，並且可以在車內開冷氣，又指車廂內溫度升至華氏115度(攝氏46度)。她汗流浹背，濕到像沖完涼。Janel表示，駕駛了Tesla汽車6年，但從未試過於車廂內時更新系統軟件。她呼籲大家坐在車內時不要更新，或者像她過往那般在凌晨2時才更新軟件。不過，網民似乎不同情她，稱駕駛了6年Tesla，竟然仍無看過手動開車門的駕駛指南。另有人認為，她只是吸引注意呃Like。