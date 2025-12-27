Tesla難以手動開車門涉10年致15死　美國當局展開調查

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於12月23日啟動一項缺陷調查，針對特斯拉Model 3緊急門把設計展開審查，調查範圍涵蓋約179,071輛2022年款車輛。監管機構指出，這些車輛的機械式緊急門把可能不易取得或辨識，在緊急狀況下恐危及乘客性命。 綜合外媒報道，此次調查源於一名車主向NHTSA提交的缺陷申訴。該名司機聲稱，他駕駛的2022年款Model 3起火後，由於「機械式門把隱藏、未標示且不直覺」，他被迫從後車窗逃生。這名司機在亞特蘭大當地電視新聞節目中講述了這段驚險經歷。

對後座乘客而言更為困難 特斯拉車輛主要依賴電子門閂系統，透過按鈕而非傳統機械把手開啟車門。儘管特斯拉在車內配置了緊急或斷電時使用的手動門把，但專家長期指出，這些機械式門把的可見度、標示和直覺性都不足，特別是對後座乘客而言更為困難。 上個月，特斯拉因威斯康星州一宗致命車禍遭到起訴。事故中，一輛Model S起火燃燒，車內5名乘客全數罹難，原告指控車門設計缺陷導致乘客受困車內無法逃生。此外，去年11月在舊金山郊區發生的Cybertruck車禍中，兩名大學生同樣因車門把手設計問題，被困在燃燒的車輛內喪生，其家屬也對特斯拉提起訴訟。

不代表必然會發出召回令 NHTSA表示，缺陷申訴的啟動並不代表必然會發出召回令，但這標誌監管審查程序的第一步。若確認存在安全相關缺陷，可能會採取進一步行動。該機構今年9月也曾針對約174,290輛Model Y展開初步評估，調查電子門把失效的相關報告。 根據《彭博社》報道，過去10年間至少發生15宗死亡事故，司機或救援人員無法打開撞擊後起火的特斯拉車門。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章