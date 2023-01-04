Tesla飛墮250米懸崖變廢鐵　車上2大2小奇蹟生還(有片)

美國加州沿海公路日前發生一宗驚險意外，一輛Tesla由懸崖下墮約250米的岩石堆上，車身嚴重損毀變成廢鐵，但車上2名成人及2名兒童奇蹟地全部生還，均無嚴重受傷。

綜合報道，事發於周一(2日)上午，在位於三藩市南約32公里一處名為「魔鬼斜坡」(Devil's Slide)的地區。一輛4門、白色的特斯拉在1號高速公路上向南行駛至Tom Lantos Tunnels以南處突然失控衝破圍欄飛墮懸崖，事發後當局隨即派出直升機、多輛消防車以及大批救護員到場搜救。所幸的是，車上一對成年男女、1名9歲男童和1名4歲女童全部生還，據指2名兒童都被固定在汽車座椅上。

消防指懸崖事故不罕見 對有人生還感震驚 消防隊員從懸崖邊垂降至車輛上方，官員表示，當消防隊抵達傷者身邊時「4個人都處於清醒狀態」，隨後乘客被送醫接受治療，官方未有公佈4人的身分。加州消防局海岸長官Brian Pottenger表示，對車上所有人都生還感到非常震驚，因為該懸崖發生事故並不罕見，罕見的是過去並無太多倖存者，因此是非常罕見。加州公路巡邏隊初步調查認為事發當時Tesla未有啟動自動駕駛功能。