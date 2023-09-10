Tesla馬斯克與歌手前女友離合多年　遭爆已秘密生下第3胎成「10孩之父」

記者鄒慈芸／綜合報道
根據一名記者艾薩森（Walter Isaacson）為馬斯克撰寫的傳記，特斯拉（Tesla）總裁馬斯克（Elon Musk）和前女友格萊姆斯（Grimes），其實秘密生下了第三個孩子，算一算馬斯克總共和3名女性育有10個孩子，其中有7個是多胞胎。
一子一女以「X、Y」作為綽號
該本傳記將在12日發表，《紐約時報》搶先獲得了第一手消息，透露52歲的馬斯克和35歲的格萊姆斯，迎來了第三個孩子，兩人2018年公開戀情，2020年5月4日，宣布生下一名兒子 X Æ A-12 ，暱稱為「X」，2021年12月通過代理孕母的方式，生下女兒Exa Dark Sideræl，綽號為「Y」。
不同於哥哥姊姊以「X、Y」作為綽號，第三個孩子是一名男孩，取名為Techno Mechanicus，綽號為「Tau」，不過馬斯克和格萊姆斯雙方，還沒對這項小道消息做出回應，因此外界期待這本傳記中，會揭露更多關於這名小孩的其他資訊。
多次強調「不生小孩文明會滅絕」
除了與格萊姆斯生下的三個孩子外，馬斯克還與加拿大作家的前妻賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）生下六個孩子，2002年生下第一個孩子，2004年生下雙胞胎，2006年生下三胞胎凱（Kai）、撒克遜（Saxon）和達米安（Damian）。
馬斯克又與下屬齊莉絲（Shivon Zilis）在2021年11月生下一對龍鳳胎，兒子 Strider和女兒Azure。扣除在2002年出生，但於10周大時便因嬰兒猝死症 （SIDS）身亡的長子內華達·亞歷山大（Nevada Alexander），馬斯克目前共和三名女子生下了10名小孩，驗證了他自己曾多次強調的「不生小孩文明會滅絕」原則。
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