熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
國際
2023-09-10 16:45:51

Tesla馬斯克與歌手前女友離合多年　遭爆已秘密生下第3胎成「10孩之父」

分享：

Tesla馬斯克與歌手前女友離合多年　遭爆已秘密生下第3胎成「10孩之父」

記者鄒慈芸／綜合報道

根據一名記者艾薩森（Walter Isaacson）為馬斯克撰寫的傳記，特斯拉（Tesla）總裁馬斯克（Elon Musk）和前女友格萊姆斯（Grimes），其實秘密生下了第三個孩子，算一算馬斯克總共和3名女性育有10個孩子，其中有7個是多胞胎。

一子一女以「X、Y」作為綽號

該本傳記將在12日發表，《紐約時報》搶先獲得了第一手消息，透露52歲的馬斯克和35歲的格萊姆斯，迎來了第三個孩子，兩人2018年公開戀情，2020年5月4日，宣布生下一名兒子 X Æ A-12 ，暱稱為「X」，2021年12月通過代理孕母的方式，生下女兒Exa Dark Sideræl，綽號為「Y」。

不同於哥哥姊姊以「X、Y」作為綽號，第三個孩子是一名男孩，取名為Techno Mechanicus，綽號為「Tau」，不過馬斯克和格萊姆斯雙方，還沒對這項小道消息做出回應，因此外界期待這本傳記中，會揭露更多關於這名小孩的其他資訊。

多次強調「不生小孩文明會滅絕」

除了與格萊姆斯生下的三個孩子外，馬斯克還與加拿大作家的前妻賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）生下六個孩子，2002年生下第一個孩子，2004年生下雙胞胎，2006年生下三胞胎凱（Kai）、撒克遜（Saxon）和達米安（Damian）。

馬斯克又與下屬齊莉絲（Shivon Zilis）在2021年11月生下一對龍鳳胎，兒子 Strider和女兒Azure。扣除在2002年出生，但於10周大時便因嬰兒猝死症 （SIDS）身亡的長子內華達·亞歷山大（Nevada Alexander），馬斯克目前共和三名女子生下了10名小孩，驗證了他自己曾多次強調的「不生小孩文明會滅絕」原則。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

8款湯水推介。（am730製圖）

8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受