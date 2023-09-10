Tesla馬斯克與歌手前女友離合多年　遭爆已秘密生下第3胎成「10孩之父」

記者鄒慈芸／綜合報道

根據一名記者艾薩森（Walter Isaacson）為馬斯克撰寫的傳記，特斯拉（Tesla）總裁馬斯克（Elon Musk）和前女友格萊姆斯（Grimes），其實秘密生下了第三個孩子，算一算馬斯克總共和3名女性育有10個孩子，其中有7個是多胞胎。

一子一女以「X、Y」作為綽號

該本傳記將在12日發表，《紐約時報》搶先獲得了第一手消息，透露52歲的馬斯克和35歲的格萊姆斯，迎來了第三個孩子，兩人2018年公開戀情，2020年5月4日，宣布生下一名兒子 X Æ A-12 ，暱稱為「X」，2021年12月通過代理孕母的方式，生下女兒Exa Dark Sideræl，綽號為「Y」。

不同於哥哥姊姊以「X、Y」作為綽號，第三個孩子是一名男孩，取名為Techno Mechanicus，綽號為「Tau」，不過馬斯克和格萊姆斯雙方，還沒對這項小道消息做出回應，因此外界期待這本傳記中，會揭露更多關於這名小孩的其他資訊。