Tesla｜上月全南韓僅賣出一架　評論歸咎「中國製造」等因素

美國電動車企特斯拉Tesla(美：TSLA)由年初至今股價已累跌逾24%，在韓國銷情近日亦惹起關注。有報道引述研究機構Carisyou和韓國貿易部的數據指，Tesla於2024年1月在南韓只售出1架電動車，是繼2022年7月錄得零銷量後最差表現。

《彭博社》(Bloomberg)報道，Tesla 在韓國未有引入Model 3，令Model Y成為Tesla在當地的主要銷售主力。Tesla 去年7月將Model Y韓國定價降至5,699萬韓圜(折合約33.5萬港元)，以符合當地政府全額補貼要求，但政府最新政策將符合全額補貼資格的電動車價格由5,700萬韓圜，降至5,500萬韓圜(折合約32.4港元)，令消費者可獲補貼削半。