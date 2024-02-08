Tesla｜上月全南韓僅賣出一架　評論歸咎「中國製造」等因素

美國電動車企特斯拉Tesla(美：TSLA)由年初至今股價已累跌逾24%，在韓國銷情近日亦惹起關注。有報道引述研究機構Carisyou和韓國貿易部的數據指，Tesla於2024年1月在南韓只售出1架電動車，是繼2022年7月錄得零銷量後最差表現。
《彭博社》(Bloomberg)報道，Tesla 在韓國未有引入Model 3，令Model Y成為Tesla在當地的主要銷售主力。Tesla 去年7月將Model Y韓國定價降至5,699萬韓圜(折合約33.5萬港元)，以符合當地政府全額補貼要求，但政府最新政策將符合全額補貼資格的電動車價格由5,700萬韓圜，降至5,500萬韓圜(折合約32.4港元)，令消費者可獲補貼削半。
報道將Tesla銷情下跌歸納出多個因素
Tesla回應報道時指，1月南韓銷情受累於消費者期待確定補貼之後才決定購買電動車，但南韓1月整體電動車銷情也因應政策未明，整體按年跌八成。報道亦引述全北汽車融合技術研究所所長的評論指，大部分有意購買Tesla的南韓消費者已經購買，部分消費者發現當地銷售的Tesla電動車是中國製造後，對生產質素存有疑慮。報道亦指，由於利率上升和通脹導致消費者緊縮支出，以及對電池火災和快速充電器不足的擔憂，都令Tesla在南韓的銷情下降。