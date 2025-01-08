Tesla Cybertruck爆炸案 警方：疑犯用ChatGPT策劃犯案 成全美首例

調查人員在Cybertruck殘骸裡發現大批武器和彈藥。(美聯社)

路透社引述官員指，疑犯使用ChatGPT試圖認識需要多少炸藥才能引發爆炸。聯邦調查局(FBI上周查出，在Cybertruck車內身亡的37歲男子利弗斯伯格(Matthew Livelsberger)，是來自科羅拉多泉(Colorado Springs)的現役陸軍士兵，當日獨自犯案，疑為輕生。調查人員在Cybertruck殘骸裡發現大批槍械和彈藥。

美國拉斯維加斯特朗普國際酒店(Trump International Hotel Las Vegas)元旦日Tesla Cybertruck爆炸案，造成司機死亡，另有7人遭波及受輕傷。警方周二(7日)表示，涉案司機使用聊天機械人ChatGPT策劃爆炸案，成為全美首例。

批評者早已多番警告，人工智能(AI)可能被用於有害目的，而拉斯維加斯這宗爆炸案恐引發更多對人工智能的抨擊。拉斯維加斯都會警察局警長麥馬希爾(Kevin McMahill)在記者會表明：「特別值得注意的是，我們現在也掌握到此案的明確證據，證明疑犯使用ChatGPT人工智能來協助策劃他的襲擊案……這是我所知美國境內第一宗ChatGPT被用來幫助個人製造特殊裝置的案件。」

OpenAI發聲明回應

ChatGPT開發商OpenAI發聲明表示，OpenAI「致力於推動負責任地使用AI工具」，而其「模型也被設計為拒絕接受有害指令」。

聲明指：「在此案中，ChatGPT使用已可在網上公開取得的資訊回應，並針對有害或非法活動發出警告。」

FBI：疑犯患創傷後遺症

FBI指出，案中疑犯對美國總統當選人特朗普沒有敵意，可能患上創傷後遺症(PTSD)。警方指，疑犯的手機中有一封長達6頁的宣言，當局正在調查。