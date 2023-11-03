The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》　AI修復披頭四約翰連儂原聲 由Demo到推出橫跨45年

經典搖滾樂隊披頭四The Beatles推出新歌《Now and Then》，以人工智能(AI) 修復已故成員約翰連儂John Lennon的歌聲，令他的原聲重現。有參與錄音的披頭四成員之一保羅麥卡尼(Paul McCartney)在錄音室聽到約翰連儂的歌聲，可以想像他正身處房內，再次與大家(The Beatles)一同工作。

《Now and Then》是約翰連儂在1978年開始創作，風格與他的70年代的創作相似。製作團隊利用AI人工智能技術，在錄音帶中抽取約翰連儂的歌聲，並消除背景雜音，在去年完成製作。81歲的披頭四成員之一保羅麥卡尼亦有參與錄音，他說，在原來的試唱版中，約翰連儂的原聲難以被聽出來，當年亦未有先進技術，直至2022年，在AI協助下將約翰連儂的原聲復修並重現。而Geroge Harrison在1995年錄下的結他伴奏也被運用，在2001年去世的。

料《 Now and Then 》是披頭四最後一首歌

保羅麥卡尼形容，今次是神奇的體驗，他說在錄音室聽到約翰連儂的歌聲，可以相像他正身處房內，再次與他們一同工作。保羅麥卡尼又指，新歌令人心酸，希望與披頭四的其他歌曲一樣，讓歌迷從中獲得愛的感覺。他表示︰「在2023年仍然在製作Beatles的歌曲，Wow!」

不過，約翰連儂的遺孀小野洋子(Yoko Ono)在約翰連儂身故後，將《Now and Then》和另外兩首歌曲的母帶交給其他成員，其中《Free as a Bird》和《Real Love》已經於90年代發表。因此外界相信，《Now and Then》將會是披頭四的最後一首歌曲。



