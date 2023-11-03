熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-03 12:27:00

The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》　AI修復披頭四約翰連儂原聲 由Demo到推出橫跨45年

分享：
The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》　AI修復披頭四約翰連儂原聲。(網上圖片)

The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》　AI修復披頭四約翰連儂原聲。(網上圖片)

經典搖滾樂隊披頭四The Beatles推出新歌Now and Then》，以人工智能(AI) 修復已故成員約翰連儂John Lennon的歌聲，令他的原聲重現。有參與錄音的披頭四成員之一保羅麥卡尼(Paul McCartney)在錄音室聽到約翰連儂的歌聲，可以想像他正身處房內，再次與大家(The Beatles)一同工作。

The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》及其記錄片。(Beatles截圖) The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》及其記錄片。(Beatles截圖) The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》及其記錄片。(Beatles截圖) The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》及其記錄片，John Lennon之子Sean也參與其中。(Beatles截圖) The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》及其記錄片，生前的George Harrison也在片內出現。(Beatles截圖) The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》　AI修復披頭四約翰連儂原聲。(Beatles截圖) The Beatles推出最後一首歌《Now And Then》及其記錄片，John Lennon之子Sean也參與其中。(Beatles截圖)

Now and Then》是約翰連儂在1978年開始創作，風格與他的70年代的創作相似。製作團隊利用AI人工智能技術，在錄音帶中抽取約翰連儂的歌聲，並消除背景雜音，在去年完成製作。81歲的披頭四成員之一保羅麥卡尼亦有參與錄音，他說，在原來的試唱版中，約翰連儂的原聲難以被聽出來，當年亦未有先進技術，直至2022年，在AI協助下將約翰連儂的原聲復修並重現。而Geroge Harrison在1995年錄下的結他伴奏也被運用，在2001年去世的。

當時Geroge Harrison認為《Now and Then》的音質不足以發行，保羅麥卡尼因此放下此念頭直至2022年。

料《Now and Then》是披頭四最後一首歌。(約翰連儂與妻子小野洋子。網上圖片) 《Now and Then》是約翰連儂在1978年開始創作。(網上圖片) 81歲的披頭四成員之一保羅麥卡利亦有參與錄音。(網上圖片)

料《Now and Then》是披頭四最後一首歌

保羅麥卡尼形容，今次是神奇的體驗，他說在錄音室聽到約翰連儂的歌聲，可以相像他正身處房內，再次與他們一同工作。保羅麥卡尼又指，新歌令人心酸，希望與披頭四的其他歌曲一樣，讓歌迷從中獲得愛的感覺。他表示︰「在2023年仍然在製作Beatles的歌曲，Wow!」

不過，約翰連儂的遺孀小野洋子(Yoko Ono)在約翰連儂身故後，將《Now and Then》和另外兩首歌曲的母帶交給其他成員，其中《Free as a Bird》和《Real Love》已經於90年代發表。因此外界相信，《Now and Then》將會是披頭四的最後一首歌曲。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受