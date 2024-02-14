The Body Shop英國公司瀕破產 逾百店恐結業 全球特許經營店不受影響

英國護膚品連鎖店The Body Shop周二(13日)宣布進入破產管理程序，現已任命破產管理人，全國逾百間分店恐結業，不過全球的特許經營店不會受到影響。（路透社）

英國護膚品連鎖店The Body Shop周二(13日)宣布進入破產管理程序，現已任命破產管理人，全國逾百間分店恐結業，不過全球的特許經營店不會受到影響。

報道引述英國The Body Shop的聲明指，接管人會考慮所有方案，為公司尋找出路，並適時向債權人及員工公布消息。該公司在接管期間仍會營運，確保顧客可以繼續到商店及網上選購產品。聲明又指，接管為公司的未來及振興品牌，提供穩定、靈活性及保證，並指公司在以前的擁有人領導下，面對長期財政挑戰，以及整個零售業營商環境困難。

1976年創立

The Body Shop由Anita Roddick於1976年創立，主打推動環境友善及反對利用動物測試的產品。該公司在2006年被法國化妝品巨頭歐萊雅(L'Oréal)收購，2017年轉手予巴西化妝品集團Natura，私募股權公司Aurelius Group在去年11月以2.07億英鎊購入。

在英擁2568名員工

數據顯示，The Body Shop在英國擁有約200家分店，為了讓分店數量與Lush等競爭對手相近，其中最多100家可能會關閉，Lush在英國及愛爾蘭擁有104家分店。在2022年，The Body Shop在英國擁有2,568名員工，其中927名為行政人員，1,641名是商店員工。

